"우리 에이스 진짜 멋져!" 국민 유격수도 감동했다…'6이닝 무실점' 불꽃투, 모두의 가슴에 불을 질렀다 [대구승장]

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "우리 에이스 피칭 보셨나? 정타가 없었다. 정말 멋진 투구였다."

현장을 꽉 채운 2만4000명 야구팬은 물론 사령탑마저 감동시킨 불꽃 같은 투혼이 빛났다.

삼성 라이온즈 크리스 페덱은 29일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 시즌 12차전에 선발등판, 6이닝 무실점 7K로 쾌투하며 팀의 4대2 승리를 이끌었다.

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피안타 6개, 볼넷 2개가 있었지만 실점과는 인연이 없었다. 1m96 높이에서 내리꽂는 최고 153㎞ 강력한 직구에 체인지업, 커브, 컷패스트볼, 투심, 스위퍼를 섞어 KT 타자들의 방망이가 번번이 허공을 가르게 했다. 특히 이날 최고 구속이었던 153㎞ 직구는 102구째, KT 유준규를 삼진으로 돌려세운 마지막 공이었다.

6회를 마친 페덱이 양팔 벌려 울부짖듯 포효하자 현장은 완전히 불타올랐다. 3루 측 홈 응원석은 그 못지 않은 뜨거운 연호로 화답했다. 경기 후 박진만 감독이 '역시 우리 에이스'라며 감동할만한 장면이었다.

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박진만 감독은 "우리 에이스가 오늘도 정말 멋진 피칭을 해줬다. 정타가 나오지 않을 정도로 완벽한 투구"라며 뜨거운 찬사를 보냈다.

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18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 축하 물세례를 받고 있는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

이어 "구자욱의 선취 타점, 김영웅 강민호의 추가 타점이 나오면서 리드를 이어나간 점이 오늘 흐름을 유지할 수 있었던 원동력"이라며 "구자욱은 수비에서도 좋은 모습을 보여줬는데, 마운드 위 투수에게 긍정적으로 작용했을 것이다. 불펜도 제몫을 해줬다"라고 강조했다.

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삼성은 이날 승리로 KT를 0.5경기 차이로 제치고 리그 선두로 올라섰다. 7월 31일 이후 29일만의 선두 복귀다. 특히 KT와의 상대전적에서 무려 9승3패로 앞서게 된 점이 인상적이다.

삼성은 7회초 김태훈, 8회초 이승현, 9회초 이승민으로 계투를 이어갔다. 하지만 KT는 9회초 삼성 이승민에게 대타 오윤석이 투런홈런을 쏘아올리며 분위기를 바꿨다. 삼성은 마무리 김재윤을 투입, 더이상의 불씨를 살려두지 않고 경기를 마무리지었다.

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대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com