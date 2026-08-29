강우콜드 땡큐! LG 불펜 아끼고 이겼다 → 염갈량 안도 "오락가락 날씨에..." [부산 현장]

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 밝은 표정으로 인터뷰하는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 두 차례 우천 중단 끝에 승리했다.

LG는 29일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 7회 8대3 강우 콜드 승리를 거뒀다.

7회말 갑자기 많은 비가 내렸다. 오후 8시 44분부터 9시 35분까지 51분 동안 대기했다. 비가 그치지는 않았지만 그라운드 정비 후 경기를 재개했다. 마치 기다렸다는 듯이 강한 비로 돌변했다. 9시 38분 경기는 또 중단됐다. 결국 10시 18분 강우콜드가 선언됐다.

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박해민이 3타수 1안타 2타점, 오스틴이 5타수 2안타 2타점, 송찬의가 4타수 3안타 2타점, 구본혁이 4타수 2안타 2득점 활약했다.

선발투수 카라스코는 6이닝 3실점(2자책) 호투했다.

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경기 후 염경엽 LG 감독은 "박해민의 선제타점과 오스틴의 타점으로 전체적인 경기 흐름을 우리쪽으로 가져올 수 있었고, 추가점이 필요한 상황에서 송찬의의 2타점과 문보경이 1타점 적시타로 빅이닝을 만들면서 승리할 수 있었다"고 만족감을 나타냈다.

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이어서 "카라스코가 선발로서 자기 역할을 잘 해줬고, 오락가락하는 날씨에도 집중력을 발휘한 선수들을 칭찬해주고 싶다. 특히 비가 오는 가운데도 끝까지 남아서 응원해주신 팬들께 감사드린다"고 인사했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com