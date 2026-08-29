10경기 타율 .486 → LG 송찬의가 미쳤다! "더 덤비지 않으려고 한다" [부산 현장]

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 3회말 송찬의가 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 송찬의가 뜨거운 타격감을 이어갔다.

LG는 29일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 7회 8대3 강우콜드 승리를 거뒀다.

송찬의는 4번타자 겸 좌익수로 선발 출전했다.

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송찬의는 4타수 3안타 2타점 1득점 불방망이를 휘둘렀다.

송찬의는 시즌 92경기 321타석 타율 3할2리 13홈런 55타점 OPS(출루율+장타율) 0.929를 기록했다.

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최근 10경기 타율은 4할8푼6리로 매우 높다. 이 기간 멀티히트 경기가 무려 6차례.

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송찬의는 "시리즈 첫 경기부터 승리할 수 있어서 기분 좋고, 팀이 승리하는 데 도움이 된 것 같아서 만족스럽다"고 기뻐했다.

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비결은 역시 꾸준함이다.

송찬의는 "장타가 많이 나오는 데는 비결이나 달라진 점은 없다. 타석에서 더 덤비지 않으려 하고, 준비하던 것들을 꾸준히 가져간 덕에 잘 맞아가고 있는 것 같다"고 돌아봤다.

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타점 상황에 대해서는 "(6회초)제가 선두타자였고, 추가점을 위해 출루하고 싶다는 생각을 가지고 타석에 들어갔다. 너무 안 좋게 카운트 두 개를 뺏겨서, 덤비지 않고 확실하게 존을 나눠서 공을 골라내야겠다는 생각을 했다. 그 덕분에 풀카운트까지 승부를 끌고 가다가 잘 칠 수 있는 공이 들어와서 좋은 결과로 이어졌다"고 겸손하게 말했다.

이어서 "궂은 날씨 속에서도 팬분들의 응원이 있었기 때문에 선수들이 힘을 내서 승리할 수 있었다. 정말 감사하다고 말씀드리고 싶다. 앞으로 남은 시즌 더 많은 승리할 수 있게 노력하는 선수가 되겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com