1위 탈환 자축! 프로 원년팀 삼성, 45년만 역대 홈 최다관중 도전…올해 43번째 매진, 2만4000석 가득 찼다 [대구현장]

라이온즈파크 매진. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 삼성 라이온즈가 창단 이래 역대 최다 관중에 도전중이다.

삼성은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 시즌 12차전에서 2만4000석 전석 매진을 기록했다. 삼성의 올시즌 43번째 홈경기 매진이다.

토요일을 맞아 야구장 나들이에 나선 가족들이 많은데다, 삼성은 KT에 0.5경기 뒤진 2위다. 말그대로 '미리 보는 한국시리즈'다.

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또한 이날 삼성 승리시 리그 1위가 뒤바뀌는 현장이었다. 블루존과 테이블석은 물론 외야 패밀리석과 잔디석, 캠핑존, 루프탑석까지 빈틈없이 꽉 찼다.

삼성은 올해 LG 트윈스에 이어 홈관중 2위를 기록중이다. 이날까지 총 55경기를 치른 가운데, 홈관중이 128만5477명에 달한다. 지난해 같은 시기(125만8816명)보다 2만6661명 늘었다. 경기당 평균 좌석 점유율이 93.2%(2만3372석)에 달한다.

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삼성은 2024년 134만 7022명을 기록하며 구단 역사상 첫 100만 홈관중 돌파를 이뤄냈고, 지난해 164만 174명으로 큰 폭의 증가를 기록했다.

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선두 다툼을 벌이는 팀 성적, 나날이 커져가는 야구 인기 등을 고려했을 때 올해는 지난해보다 더 많은 역대 최다 관중을 기록할 것이 확실시된다. 2만4000석의 라이온즈파크 좌석 수가 힘겨워보일 정도다. 이날 경기 역시 하루종일 오락가락한 비에 관중들의 망설임이 적지 않았을 것임에도 이변없이 매진을 기록했다.

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이날 삼성은 에이스 크리스 페덱의 6이닝 무실점 7K 불꽃투와 캡틴 구자욱의 2안타 2타점 활약을 앞세워 4대2로 승리했다.

삼성은 이날 승리로 KT를 0.5경기 차이로 제치고 리그 선두로 올라섰다. 7월 31일 이후 29일만의 선두 복귀다. 특히 KT와의 상대전적에서 무려 9승3패, 압도적 우위를 지켰다. 향후 두 팀이 만약 한국시리즈에서 만나게 될 경우, 삼성은 강렬한 자신감을 안고 시리즈에 임할 수 있게 됐다. KT는 외국인 거포 샘 힐리어드(출산휴가) 장성우(좌측 내복사근 파열) 장진혁(뒷목 담증세)이 한꺼번에 빠진 타선의 공백을 메우지 못했다.

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외국인 투수 페덱의 불꽃투가 팀 분위기 전체를 끌어올렸다. 6회를 마친 페덱의 뜨거운 포효는 현장을 완전히 압도했고, 3루 측 홈 응원석은 그 못지 않은 뜨거운 연호로 화답했다.

구자욱이 1회말 결승타 포함 3타수 2안타 2타점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 리드오프 김지찬이 2안타 2득점으로 팀 공격의 물꼬를 텄고, 타격감을 되찾은 김영웅이 2안타 1타점, 강민호가 1안타 1타점으로 뒷받침했다.

라이온즈파크 매진. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com