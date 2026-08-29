"올해는 페덱이 있잖아요"…원태인, 5년전 타이브레이커 아픈 기억→"오히려 엄청난 동기부여다" [SC인터뷰]

고재완 기자 star77@sportschosun.com

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] "올해는 페덱이 너무 잘 던져서 감독님이 절 안 내보내실 것 같은데요?(웃음)"

5년 전 가을, KT 위즈와 페넌트레이스 공동 1위 끝에 치러진 사상 초유의 타이브레이커(1위 결정전). 당시 스물한 살의 영건 원태인은 6이닝 1실점(비자책) 역투를 펼치고도 0대1 석패에 고개를 떨궈야 했다. 5년이 지난 2026년 여름도 당시 상황과 엇비슷하다. 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 경기에서 4대3 승리를 거두며 0.5경기 차 선두로 나섰다. 하지만 살얼음판 같은 1위 쟁탈전은 시즌이 끝날 때까지 이어질 가능성이 높고 타이브레이커 설욕전이 펼쳐질지도 모를 일이다.

원태인은 27일 서울 고척 키움 히어로즈전에서 6이닝 6안타 1볼넷 7탈삼진 2실점으로 퀄리티스타트(QS)를 달성하며 팀의 15대2 대승과 4연승을 견인했다. 시즌 7승(6패)을 수확한 그는 안방 대구에서 열리는 1위 KT와의 운명의 주말 3연전을 앞두고 팀 분위기를 최고조로 끌어올리는 완벽한 징검다리를 놓았다.

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원태인은 2021년 KT와의 타이브레이커 패배를 잊지 않고 있었다. 하지만 그 상처는 좌절이 아닌 사자군단을 하나로 묶는 강력한 추진력이 됐다.

원태인은 "하필 제가 타이브레이커 선발로 나섰던 아픈 기억이 있지만, 그 마음 아픈 순간이 지금은 선수단 전체에 더 좋은 자극제가 되고 있다"라며 "그때 그 아픔을 함께 겪었던 형들도 라커룸에 많다. 다들 이번 주말 맞대결을 앞두고 엄청난 동기부여를 갖고 있다"라고 말했다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 투구를 마치고 팬들에게 인사를 건네고 있는 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 삼성이 키움에 승리했다. 경기 종료 후 원태인과 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

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이어 "남부 지방 비 예보 때문에 경기가 밀리면 시즌 막판에 또 타이브레이커 같은 살얼음판 승부가 펼쳐질 수도 있다"라며 "KT도 부담스럽겠지만 우리도 마찬가지다. 마지막까지 가기 전에 이번 대구 3연전에서 하루빨리 순위를 뒤집고, 1위 자리를 지키는 야구를 하고 싶다"라고 각오를 다졌다.

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"만약 시즌 최종전에서 다시 한번 1위 결정전이 성사된다면 또 마운드에 오를 생각인가"라는 짓궂은 질문에 원태인은 웃음을 터뜨리며 "올해는 크리스 페덱 선수가 워낙 압도적으로 잘 던지고 있어서 감독님께서 절 안 내보내 주실 것 같다"고 웃으며 "하지만 로테이션상 제가 나가야 하는 상황이 온다면, 5년 전 기억을 잘 되살리고 철저히 준비해서 반드시 팀 승리를 이끌겠다"라고 덧붙였다.

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최근 원태인의 호투 비결은 전성기 궤적을 되찾은 '느린 체인지업'이었다. 구속 차를 이용한 완급조절이 타자들의 배트를 무력화했다. 원태인은 "확실히 작년에 던지던 원래 체인지업으로 돌아가면서 직구와의 구속 차가 크게 벌어졌다"라며 "타자와의 타이밍 싸움에서 유리한 고지를 점하다 보니 이닝을 풀어가는 과정이 훨씬 수월해졌다"라고 설명했다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

고재완 기자 star77@sportschosun.com