김혜성 청천벽력 소식, "다저스는 KIM 별로 안좋아한다" 대체 무슨 소리야?

AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"LA 다저스는 김혜성을 그다지 안좋아하는 것 같다." 트리플A에서 분투 중인 김혜성에게는 최악의 소식이다.

5회말 마이너리그에 내려간 후 3개월째 콜업되지 못하고 있는 LA 다저스 김혜성. 현지 매체는 다소 비관적인 해설을 내놨다.

김혜성은 지난 30일(이하 한국시각) 산하 트리플A팀인 오클라호마시티 코메츠로 내려갔고, 벌써 3개월 가까운 시간이 흘렀다. 올 시즌 개막전 빅리그 로스터에 들지 못했던 그는 트리플A에서 좋은 활약을 펼쳤고, 이후 부상 선수들이 발생하며 빠르게 콜업 기회를 잡았다.

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김혜성은 시즌 초반 43경기에서 타율 2할5푼9리(116타수 30안타) 1홈런 11타점 출루율 0.323, 장타율 0.328의 성적을 기록한 후 트리플A에 내려갔고, 이후 기회를 잡지 못하고 있는 상황이다. 부상으로 빠져있던 다저스 주전 야수들이 대부분 복귀하면서 라인업이 꽉 차기도 했고, 지난해와 올해 김혜성에 대한 검증이 어느정도 끝났다는 반증이기도 하다. 그러나 최근 앤디 파헤스의 부상 이탈에도 김혜성에게는 기회가 주어지지 않았다. 물론 마이너에서 압도적 성적을 기록 중인 것은 아니다. 29일 기준으로 김혜성의 트리플A 성적은 타율 2할6푼8리에 출루율 0.330, 장타율 0.354다.

다저스 소식을 전하는 매체 '다저스웨이'는 29일 '앤디 파헤스의 부재 속에 어려움을 겪고 있는 다저스, 김혜성의 근황을 살펴본다'는 제목의 기사에서 "다저스는 4년 1250만달러의 보장 계약을 맺어준 선수치고, 구단 측은 김혜성을 그다지 좋아하지 않는 것 같다"고 이야기했다.

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매체는 "2025년 데뷔 당시 컨택트 능력과 빠른 발, 다재다능한 수비력을 겸비한 유틸리티로 팬들의 사랑을 받았다. 하지만 다저스는 처음부터 그의 공격력에 대한 확신이 부족했던듯 하다", "김혜성은 파헤스의 대체 선수로 발탁되지 못했다. 만약 대체 발탁된 알렉 토마스가 활약하지 못하면, 과연 김혜성이 LA로 돌아올 수 있을까. 아마 그렇지 못할 것이다. 트리플A에서 보여준 그의 경기력을 보면, 장타력이 턱없이 부족하다. 이는 예상된 결과였다. 애초에 김혜성 영입은 다저스의 기존 방향성과 다소 동떨어진 조금 이상한 결정이었다. 다저스는 김혜성처럼 특정 포지션에 특화된 선수보다 다재다능한 선수를 선호하기 때문이다. 그는 빅리그 로스터에 꾸준히 남을만큼의 활약을 보여주지는 못했다"고 꼬집었다.

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아직 계약 기간이 남아있지만, 시즌 종료 후 다저스 구단이 김혜성을 정리할 가능성도 있다고 봤다. '다저스웨이'는 "1250만달러 선수를 트리플A에서 뛰게 내버려두는 것이 다저스에게 큰 문제는 아니겠지만, 팬들이 기대했던만큼 성장하지 못한 것은 실망스러운 일이다. 트레이드 마감 시한 전에 그를 트레이드하지 않은 것은 오히려 불공평했을지 모르지만, 오프시즌에 트레이드를 고려해볼만 하다"고 냉철하게 이야기했다.

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지난해 다저스에서 월드시리즈 우승 반지까지 품에 넣은 김혜성이지만, 계속 입지가 줄어들고 빅리그 콜업 기회조차 얻지 못한다면 분명 거취에 대한 고민을 할 필요는 있다. 시즌 종료 후 그가 계속 다저스에 남을지 궁금해진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com