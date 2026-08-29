"처음엔 백업으로 생각했는데"…'8월 타율 0.391' 서교수 없었으면 키움은 '생각만 해도 아찔하네'

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1루 키움 서건창이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1루 키움 서건창이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "처음엔 백업으로 생각했는데 생각지도 못했던 활약을 해주고 있다. 올해가 마지막이라는 절실함으로 몸을 만들고 후배들에게 귀감이 되어준 서건창에게는 그냥 고맙다는 말과 칭찬만 해주고 싶다."

2014년 KBO리그 최초의 단일 시즌 201안타 MVP, 이후 이어진 기나긴 슬럼프와 'FA 4수'라는 시련의 방랑길. 연봉 1억2000만 원이라는 백의종군 조건으로 6년 만에 버건디 유니폼을 다시 입었던 '서교수' 서건창(37)이 친정 키움 히어로즈에서 부활 드라마를 완성해나가고 있다.

올 시즌 80경기 이상 선발 출전하면서도 키움 타선에서 유일하게 3할 타율을 지켜내고 있는 서건창은 2021년(133안타)이후 5년 만에 세 자릿수 안타(105안타) 고지까지 밟으며 영웅 군단의 보물로 등장했다. 29일 잠실 두산 베어스전에서도 서건창은 1-0으로 뒤진 3회 1사 2루 상황에서 적시 좌중간 3루타로 동점 타점을 올렸고 추재현 타석에서 역전 득점도 기록했다.

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키움 설종진 감독은 최근 시즌 전 구상을 훌쩍 뛰어넘어 팀의 기둥이 되어준 서건창의 헌신에 깊은 고마움을 표했다. 설 감독은 "시즌 전 캠프에 늦게 합류했을 때만 해도 내 머릿속 구상은 (서건창이) 주전이 아닌 백업 멤버였다"라며 "하지만 본인이 캠프부터 철저히 준비했고 시범경기 때 좋은 모습을 보여줬다. 비록 부상으로 한 달간 이탈하며 페이스가 떨어질까 걱정했지만, 스스로 몸을 완벽히 만들어 지금까지 팀을 이끌어주고 있다"라고 돌아봤다.

이어 "본인이 가진 재능을 100% 쏟아내며 후배들에게 엄청난 귀감이 되고 있다. 서건창 선수에게는 다른 말 필요 없이 '정말 고맙다'는 칭찬만 해주고 싶다"라며 "아마 본인도 '이 유니폼이 마지막이고, 올해 아니면 끝이다'라는 절실함으로 시즌을 준비했을 것이다. 그 간절함이 훈련과 경기에서 고스란히 묻어난다"라고 극찬했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1루 키움 서건창이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회초 1사 3루 추재현의 역전 1타점 2루타에 득점한 서건창이 동료들의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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스프링캠프 도중 오른손 중지 골절이라는 불의의 부상을 딛고 5월에 복귀한 서건창의 방망이는 시간이 흐를수록 더 매섭게 돌아갔다. 올 시즌 83경기 타율 3할2푼3리(325타수 105안타) 3홈런 30타점 55득점 출루율 0.409, 장타율 0.406, OPS 0.815.

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월별 타율을 보면 우상향 그래프가 키움 팬들을 기쁘게 한다. 5월 2할3푼8리로 감각을 조율한 뒤 6월 3할1푼5리, 7월 3할5푼7리, 그리고 무더위가 절정에 달한 8월에는 타율 3할9푼1리(69타수 27안타, OPS 0.969)의 맹타를 휘둘렀다.

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서건창의 진가는 개인 성적에만 머물지 않는다. 후배들에게 귀감이 되는 것은 물론 경험 전수, 팀 분위기 상승을 위해 선배로서의 역할을 톡톡히 하고 있다. 키스톤 콤비로 호흡을 맞추고 있는 22세 신예 유격수 권혁빈에게는 프로 첫 풀타임 시즌을 치르며 극심한 체력 저하를 겪으면서도 막내라는 이유로 눈치를 보며 쉬지 못하자 "체력을 아껴야 하니 쉴 때는 쓸데없이 돌아다니지 말고 라커룸에서 틈틈이 잠을 자라"고 조언한 이가 바로 서건창이었다.

서건창의 부활과 헌신에 키움 구단도 최고의 예우로 화답했다. 키움은 지난 20일 서건창과 2년(2027~2028년) 총액 최대 6억 원(연봉 5억 원, 옵션 1억 원)의 비FA 다년 계약을 체결했다. 고단한 방랑길을 끝내고 가장 익숙하고 따뜻한 친정 품에서 2028년까지 안정적인 동행을 보장받은 것이다.

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만약 올 시즌 키움에 서건창이 없었다면 어땠을까. 상상만 해도 눈앞이 아찔해질 만큼 그의 존재감은 절대적이었다. "올해가 마지막"이라는 배수진을 치고 마운드와 타석에서 모든 것을 쏟아부은 37세 베테랑의 절실함은 5년 만의 100안타와 3할 타율이라는 빛나는 열매를 맺었다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회초 1사 2루 서건창이 1타점 동점 3루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com