폰세·와이스 → 곽빈·최민석, 韓최고 원투펀치에게도 넘지못할 '벽'이 있다 [대구포커스]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 1사 1,2루 곽빈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝낸 후 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 5회초 폰세가 디아즈를 삼진 처리하며 이닝을 끝낸 후 관중석의 팬들을 향해 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.24/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회 1사 만루 KT 김민혁 싹쓸이 적시타 때 득점한 주자들을 이강철 갑독이 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 지난해 KBO리그를 제패한 '폰와(폰세 와이스)'도, 토종 최고의 원투펀치로 자리잡은 곽빈-최민석에게도 넘지 못할 벽이 있다.

다름아닌 KT 위즈의 '팀 볼넷'이다. KT는 지난해 팀 볼넷 433개로, 한화 이글스(450개)보다 17개 앞서 이 부문 1위를 차지했다.

올해도 어김없다. 올해 두산 베어스는 리그 최고의 한국인 투수 2명을 보유하고 있다. 곽빈은 11승에 평균자책점 1위(2.36), 최민석은 다승 1위(12승)에 평균자책점 2위(2.66)를 기록중이다. 여기에 외국인 듀오 잭로그-벤자민도 날카로운 제구와 완급조절 능력을 갖춘 투수들이다.

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하지만 올해도 KT는 '넘사벽'이 될 전망. KT는 팀 볼넷 354개로 두산(382개)과 적잖은 차이를 보이고 있다. KT 역시 로건-소형준-대니엘-고영표로 이어지는 선발진이 막강하다.

또한 투수의 질과 더불어 지배적인 '팀 컬러'가 남다르다. 1~2년의 일이 아니기 때문. KT가 팀 볼넷 1위로 올라선 것은 지난 2021년부터. 올해로 6년 연속이다.

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2021년은 '투수 장인' 이강철 KT 감독이 KT에 부임한지 3년차 시즌, 군복무를 마친 고영표가 원소속팀 KT로 돌아와 데뷔 첫 두자릿수 승수(11승)를 달성한 해, 소형준의 데뷔 2년차 시즌이다. 적어도 이강철 감독의 지대한 영향력은 부인할 순 없다.

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구위로 승부하는 투수였던 맷 사우어(101⅓이닝 45개)는 퇴출됐다. 제구가 좋았던 케일럽 보쉴리(62⅔이닝 15개)의 부상 공백을 채운 로건 앨런은 61⅓이닝에 16개로, 지난해 NC 다이노스 시절과 달리 짠물 피칭을 보여주고 있다. 사우어를 대신한 데이비스 대니엘 역시 제구가 좋은 투수로, 3경기 16이닝 동안 7개밖에 내주지 않았다.

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29일 대구에서 만난 이강철 감독의 생각도 같았다. 그는 "우리 팀엔 강력한 파이어볼러가 없어서 그렇다"며 웃으면서도 "다들 제구가 잡힌 투수들"이라며 자부심을 드러냈다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산이 9대6으로 승리했다. 시즌 10승을 달성한 최민석이 기념구와 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 5회초 1사 1,3루 LG 박해민을 병살 처리한 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회말 고영표가 구본혁의 땅볼 타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

KT에 예외가 있다면 5선발 후보 중 한명이었던 배제성 정도. 배제성은 150㎞대 강력한 직구의 구위가 장점인 투수다.

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KT는 9월부터는 배제성을 선발로 적극 기용하기로 했다. 아이치-나고야 아시안게임 기간 동안 선발로 나설 배제성의 마운드 적응을 돕기 위해서다. 2021~2023년 리그 최다승(29승)을 올렸던 존재감을 다시 보여줄 수 때다.

이강철 감독은 "차라리 안타 맞는게 낫지, 난 볼넷 내주고 고개 숙이는 꼴은 못본다. 내가 제일 싫어하는 게 볼넷인 걸 우리 팀 투수들은 다 안다. 그래서 볼넷 수가 적은 것 같다"면서 "내 스타일이 그렇다. 공은 스기모토가 제일 빠른데(최고 153㎞) 선두타자 볼넷, 초구 볼 줄 때마다 미쳐버릴 것 같다"는 말에 뜨거운 진심을 담았다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com