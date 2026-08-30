'결승타 1위+득타율 0.414' 클러치 구캡틴. KS 1선발도 잡았다, 레이예스 타격왕 경쟁은 노관심

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 '캡틴' 구자욱이 다시 한 번 찬스 강한 면모로 선두 탈환을 이끌었다.

구자욱은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 홈경기에 3번 좌익수로 선발 출전, 결승타 포함해 3타수 2안타 2타점 맹타를 휘두르며 삼성의 승리를 견인했다.

경기 전 통산 200홈런 기념 KBO 시상식을 가진 구자욱의 방망이는 경기 초반부터 매섭게 돌았다.

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1회말 첫 타석부터 선제 결승 우전 적시타를 터뜨리며 기선을 제압했고, 팀이 3-0으로 앞서던 5회말에도 쐐기를 박는 1타점 중전 적시타를 뽑아냈다. 두 타석 모두 기막힌 배트 컨트롤로 리그 최고의 테크니션임을 입증했다.

특히 미리보는 한국시리즈 1선발 유력후보인 KT 선발 로건을 상대로 통산 10타수 6안타 4타점을 기록하며 큰 경기를 앞두고 '천적' 관계를 공고히 했다.

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이날 활약으로 구자욱은 시즌 16번째 결승타를 기록, 이 부문 리그 단독 1위에 올랐다.

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득점권 타율은 0.414라는 경이적인 수치로 리그 최고의 '클러치 히터'임을 입증하고 있다.

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시즌 타율 역시 0.359로 선두 롯데 레이예스(0.362)를 추격하며 치열한 수위타자 타이틀 경쟁을 이어가고 있다.

경기 후 중계 인터뷰에 응한 구자욱은 오직 팀 승리만을 이야기 했다. 우승을 향한 그의 갈망에는 진심이 담겨 있었다.

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중요했던 경기를 잡은 소감을 묻자 구자욱은 "선수들과 매 경기 최선을 다하자고 약속했는데, 모두가 비장한 마음으로 임해준 덕분"이라며 동료들에게 공을 돌렸다.

천적으로 자리 잡은 로건과의 맞대결에 대해서는 "지난 경기 결과가 좋았지만 워낙 구위가 좋아 까다로운 투수다. 오늘은 다행히 코스 한가운데로 몰리는 공이 들어와 좋은 타구로 연결할 수 있었다"고 상대를 배려했다.

최근 김영웅, 원태인 등 후배 선수들에게 선배로서 조언을 아끼지 않는 점에 대해서는 "많이 하고 있다"면서도 "이기기 위한 이유와 방법을 함께 찾는 과정일 뿐, 조언 덕이라기보다는 그 선수들의 본래 능력치가 워낙 뛰어수 잘 해내고 있는 것"이라며 자신을 낮추고 후배들을 치켜세웠다.

삼성은 이날 승리로 반게임 차로 1위 자리를 되찾았다.

정규시즌 잔여 경기가 29경기 남은 상황. 선두 자리를 지켜내야 하는 중책을 맡은 구자욱은 "남은 29경기 매 순간 팬들에게 최선을 다하는 플레이를 보여드리겠다"고 약속했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈