"엄마 봤죠?" 텍사스에서 온 '우승청부사' 위닝샷, 알고도 못 치는 패스트볼의 비밀

29일 경기 후 가족과 기쁨을 나누는 페덱. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 외국인 에이스 크리스 페덱이 다시 한번 압도적인 피칭으로 팀의 선두 자리를 되찾아왔다.

페덱은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 홈경기에 선발 등판, 6이닝 동안 102개의 공을 던지며 6피안타 2볼넷 7탈삼진 무실점 역투를 펼쳤다.

전날 우천 취소로 인해 성사된 KT 에이스 로건 앨런과의 미리보는 한국시리즈 1선발 맞대결에서 판정승을 거둔 페덱은 팀의 4대2 승리를 견인하며 팀을 1위에 올렸다. 자신도 시즌 4승(2패)째를 챙겼다. 평균자책점도 2.25까지 낮췄다. KBO 리그 데뷔전 이후 두번째 무실점 경기. 7경기 중 6경기에서 퀄리티스타트(QS)를 달성하는 이닝이터 면모도 과시했다.

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이날 페덱의 투구에서 가장 빛난 것은 단연 '패스트볼'이었다.

결정적인 위기 순간마다 타자의 방망이는 페덱의 힘 있는 직구에 허공을 갈랐다.

1회초 2사 2, 3루에서 페덱은 KT 테크니션 김민혁을 상대로 152km 바깥쪽 꽉 찬 직구로 헛스윙 삼진을 솎아내며 선제 실점 위기를 넘겼다.

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3회초 2사 1, 2루에는 강타자 김현수에게 151km 몸쪽 꽉찬 높은 직구로 유격수 뜬공 처리하며 불을 껐다.

6회초 2사 1, 2루 퀄리티스타트 요건을 앞두고 첫 타석에 안타를 쳤던 까다로운 좌타자 유준규를 상대로 이날 최고 구속인 153km 패스트볼으로 헛스윙 삼진을 이끌어내며 거칠게 포효했다. 30일 미국 텍사스로 출국을 앞두고 막내 아들 경기를 직관하러 온 어머니 앞에서 보여준 최고의 퍼포먼스였다.

최고 150㎞ 초·중반대 페덱의 패스트볼이 타자 입장에서 이토록 공략하기 어려운 이유는 무엇일까.

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높은 타점과 뛰어난 디셉션 (숨김 동작)

페덱은 우수한 신체 조건을 활용해 높은 타점에서 공을 가파르게 내리꽂는다.

여기에 투구 시 공을 최대한 늦게 노출하는 디셉션(숨김 동작)도 뛰어난 편. 타자 입장에서는 릴리스 포인트가 늦게 포착되므로, 공이 위에서 아래로 찍혀 들어오는 각도에 적응하고 타이밍을 맞추기가 힘들다.

포심과 투심·체인지업과 커터의 시각 분산

페덱은 깨끗한 일직선 궤적의 포심 패스트볼에만 의존하지 않는다.

포심과 투심 패스트볼, 커터와 체인지업을 모두 S존 주위에 던질 수 있다.

좌우 반대 궤적으로 타자들의 예측배팅이 무척 어렵다. 시선 자체가 분산되는 효과가 있는데다, 무브먼트까지 있어 타이밍이 맞아도 빗맞는 타구가 속출한다. 어떤 공이 들어올지 모르니 패스트볼 예측 타격이 쉽지 않다.

벌칸 체인지업을 던지는 페덱.

'벌칸 체인지업'과의 완벽한 터널링 효과

페덱의 주무기인 벌칸 체인지업은 패스트볼과 동일한 팔 스윙에서 나온다. 공이 홈플레이트 앞 특정 지점(터널)까지 완벽히 같은 궤적으로 날아오기 때문에, 타자가 직구로 판단하고 스윙을 시작하는 순간 떨어진다. 이 터널링 효과 덕분에 패스트볼 체감 속도와 위력은 배가된다.

정교한 제구력과 ABS 존 활용

볼넷을 남발하지 않는 뛰어난 제구력을 갖춘 페덱은 자동 투구판정 시스템(ABS) 환경을 완벽히 활용한다. 높은 타점에서 보더라인 구석구석을 찌르는 패스트볼 승부는 ABS 존에 익숙해진 KBO 타자들에게도 혼란을 안겨준다.

투수의 공 위력은 포수가 가장 잘 안다. 안방마님 강민호는 "페덱은 변화구도 훌륭하지만, 기본적으로 패스트볼의 움직임이 매우 좋다"며 극찬을 아끼지 않았다.

구종이 다양한 페덱이 투스트라이크를 선점하면 강민호는 위닝샷으로 하이 패스트볼을 유도한다. 종속과 무브먼트가 좋아 불리한 카운트에 중간 타이밍으로 대응하는 타자들의 배트가 늦을 수 밖에 없다. 결정적 위기상황을 패스트볼 삼진이나 내야 뜬공으로 유도하는 페덱표 패스트볼의 비밀이다.

29일 출근길에 장만한 푸른색 양복차림을 선보인 페덱.

삼성의 우승 꿈을 현실로 바꿔줄 거란 설렘을 던지는 텍사스 출신 에이스의 연착륙.

삼성의 상징색인 푸른색 출근 양복까지 마련한 '우승청부사'의 패스트볼 위닝샷이 '알고도 못치는' 수준의 공포감을 리그에 빠르게 전파하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈