'안타가 중요한 게 아니었다' 강습 타구에 맞은 아빌라, 타임 요청하고 달려간 나성범 [광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 4회말 2사 KIA 나성범이 강습 타구에 맞은 SSG 선발 아빌라를 걱정하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 안타가 중요한 게 아니었다. 눈앞에서 동료가 다쳤을지도 모르는 순간, 나성범은 타임 요청 직후 곧장 아빌라에게 향했다.

0-0 팽팽한 투수전이 이어지던 4회말 2사. 타석에 들어선 KIA 나성범이 SSG 선발 아빌라의 초구 152km 투심 패스트볼을 힘차게 받아쳤다.

배트 중심에 정확히 맞은 타구는 엄청난 속도로 마운드를 향했다.

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투구 직후 1루 쪽으로 몸이 쏠린 아빌라가 미처 피할 틈도 없었다. 아찔한 강습 타구는 글러브를 가져다 댄 아빌라의 엉덩이 쪽을 그대로 강타한 뒤 옆으로 흘렀다.

공은 굴러갔고, 나성범은 1루를 향해 전력으로 달렸다. 1루 세이프 내야 안타로 출루에 성공한 나성범은 곧바로 아빌라에게 다가갔다.

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타격 직후부터 아빌라의 상태를 확인하기 위해 1루심에게 타임을 요청한 나성범. 상대 투수였지만 자신의 타구에 맞은 아빌라가 걱정되는 마음은 숨길 수 없었다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 4회말 2사 KIA 나성범이 강습 타구에 맞은 SSG 선발 아빌라를 걱정하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

아빌라는 통증을 호소하며 얼굴을 찡그렸다. 급히 트레이너와 코치가 그라운드로 달려왔고, 더그아웃의 이숭용 감독 역시 깜짝 놀란 표정으로 상황을 지켜봤다.

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그 순간 나성범도 아빌라 곁을 떠나지 않았다.

고의가 아니었다. 승부 과정에서 나온 타구였다. 하지만 자신이 친 타구에 상대 선수가 맞았다는 미안함과 걱정은 컸다.

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나성범은 아빌라의 상태를 살피며 진심 어린 걱정을 건넸다. 아빌라는 괜찮다는 듯 손짓했다. 오히려 자신을 걱정하는 나성범을 안심시키려는 모습이었다.

천만다행으로 아빌라는 다시 마운드에 올랐다. 그리고 아무 일도 없었다는 듯 투구를 이어갔다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 4회말 2사 KIA 나성범이 강습 타구에 맞은 SSG 선발 아빌라를 걱정하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

아빌라는 이날 7이닝 4안타 6탈삼진 1볼넷 무실점의 완벽한 투구를 펼쳤다. KIA 타선을 압도한 에이스의 모습이었다.

치열하게 승부를 펼치던 타자와 투수. 입고 있는 유니폼은 달랐지만, 아찔한 순간 서로를 걱정하는 마음만큼은 같았다.

나성범에게는 내야 안타 하나가 기록됐지만, 그보다 더 중요했던 건 타구에 맞은 상대 투수의 상태였다.

배트를 떠난 순간에는 승부였지만, 아빌라가 타구에 맞는 순간 나성범에게 상대는 더 이상 적이 아니었다.

한국 야구에서만 볼 수 있는 승부를 잠시 내려놓은 따뜻한 동료애였다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 4회말 2사 KIA 나성범 강습 타구에 맞은 SSG 선발 아빌라가 통증을 호소하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 4회말 2사 KIA 나성범이 강습 타구에 맞은 SSG 선발 아빌라를 걱정하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com