'절체절명' 6회 위기의 순간, 페덱이 강민호를 마운드로 호출한 이유 "내 마지막 에너지 쏟아붓고 싶었다" [인터뷰]

승리의 세리머니를 함께 하는 페덱의 가족들. 김영록 기자

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승리의 세리머니를 함께 하는 페덱의 가족들. 김영록 기자

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 크리스 페덱은 삼성 라이온즈에게 12년만의 한국 시리즈 우승을 선물할 수 있을까. 29일밤 페덱의 포효는 대구를 끓어오르게 했다.

페덱은 29일 대구 KT 위즈전에 선발등판, 6이닝 무실점 7K로 쾌투하며 시즌 4승(2패)째를 따냈다.

특히 상대가 우승을 다투는 KT라는 점에서 깊은 의미가 있는 경기였다. 페덱의 강렬한 호투와 착실하게 1점씩 쌓아올린 타선의 힘으로 삼성은 4대0 승리를 거뒀다.

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페덱은 이날 6피안타 2볼넷을 내주며 적잖은 위기를 겪었다. 주자가 스코어링 포지션에 나간 횟수만 3번(1회초, 3회초, 6회초)이었다. 하지만 흔들림이 없었다. 1회 1사 1,3루에는 김현수를 투수 땅볼로 막은 뒤 3루주자를 협살 후 5번타자 김민혁을 삼진으로 돌려세웠다. 3회 2사 1,2루에는 김현수를 유격수 뜬공으로 잡아냈다.

승리의 세리머니를 함께 하는 페덱의 가족들. 김영록 기자

그리고 가장 중요한 6회, 안현민의 볼넷과 김민혁의 안타가 나왔다. 이때 삼성 코칭스태프가 마운드에 올랐다.

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에이스 페덱의 멘털관리와 수싸움에 대한 조언이 아니었을까 생각했는데, 경기 후 만난 페덱의 이야기는 달랐다. 페덱은 "내가 포수를 마운드로 불렀다. 꼭 하고 싶은 말이 있었다. 그전까지 공도 많이 던졌고, 스트레스를 많이 받아 짧은 휴식도 필요했다. 내 남아있는 모든 에너지를 쏟아붓겠다. 집중해서 마지막 타자 잘 잡자는 얘기를 직접 하고 싶었다"고 설명했다.

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그 결과는 훌륭했다. 마지막 타자 유준규를 상대로 폭투가 나오면서 2사 2,3루까지 몰렸지만, 이날 102개째 투구에서 최고 구속인 153㎞를 뿜어내며 삼진을 잡아냈다.

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페덱은 "KT는 역시 강한 팀이다. 가을야구에서 또 만날 상대니까, 오늘 경기로 생긴 숙제를 열심히 해야할 것 같다. 중요한 경기를 잡아 기분좋다"며 활짝 웃었다. 이어 "강민호를 비롯해 우리 코치님들, 전력분석원들, 통역에게 감사하다. 특히 강민호의 피드백이 많은 도움이 됐다"면서 "위기 때마다 공의 집중력을 100%로 끌어올렸다. 그러니까 자연스럽게 위기를 해결할 수 있었다"고 돌아봤다.

승리의 세리머니를 함께 하는 페덱의 가족들. 김영록 기자

홈경기 때는 특유의 '텍사스 정장' 차림으로 출근하지만, 원정 경기에는 연습복 차림으로 나타난다. 페덱은 "야구는 팀 스포츠다. 내가 카메라 앞에 서는 모습이 중요한 게 아니고, 팀과 어떻게 어우러지느냐가 중요하다. 캡틴(구자욱)과 좀더 의논해보겠다"고 답했다.

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'페덱은 진짜 텍사스 카우보이'라는 LG 오스틴 딘의 말에 대해서는 "내가 선발로 나오는 날이라고 카우보이 모자를 쓰고 와준 어린이들을 보면 고맙다. 오스틴이나 내가 텍사스 목장의 분위기나 문화를 전할 수 있는 계기가 되서 기쁘다"며 웃었다.

이날 현장에는 페덱의 가족들이 찾아왔다. 이들은 지난 23일에 입국, 이날 경기를 본 뒤 미국으로 돌아갈 예정.

승리의 세리머니를 함께 하는 페덱의 가족들. 김영록 기자

페덱의 가족들은 화려한 세리머니로 경기 말미를 빛냈다. 특히 페덱의 사촌형은 구자욱에게 서슴없이 다가가 카우보이 모자를 씌우고 함께 사진을 찍는 등 남다른 텐션으로 좌중을 웃겼다.

페덱은 "가족들이 올시즌 내 경기를 직접 보는 건 오늘이 처음이자 마지막"이라며 "이렇게 좋은 기억을 안겨드리게 되서 정말 기쁘다"며 웃었다.

31일 삼성은 오스틴 보스, KT는 오원석이 선발로 나선다. KT 구단은 "선발 예정이던 소형준이 광배근 쪽에 살짝 불편감을 느껴 오원석으로 바뀌었다"고 전했다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com