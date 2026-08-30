'前SK 메릴 켈리 공은 익숙했나'…이정후, 4번타자 출전 멀티히트→3출루 맹활약 '팀은 1대7 완패'

[SC리뷰] "4번 타자 이정후, 켈리 뚫고 10G 만의 멀티히트 폭발" 3출루+1타점+페이크 수비 원맨쇼… SF는 1-7 완패

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[스포츠조선 고재완 기자] 샌프란시스코 자이언츠 이정후(28)가 4번 타자 중책을 맡아 10경기 만에 멀티히트와 3출루 맹활약을 펼쳤다. 메릴 켈리(애리조나 다이아몬드백스)를 상대로 안타와 볼넷을 뺏어내고 팀의 유일한 적시타까지 터뜨렸다.

이정후는 30일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 애리조나와의 더블헤더 1차전에 4번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1타점을 기록했다.

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지난 20일 클리블랜드전 이후 열흘 만에 멀티히트를 신고한 이정후의 시즌 타율은 종전 2할8푼9리에서 2할9푼1리로 상승했다.

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1회말 첫 타석부터 방망이가 날카롭게 돌았다. 2사 1루에서 KBO리그 출신 에이스 켈리의 초구 낮은 92.6마일(약 149㎞) 싱커를 받아쳐 100.3마일(약 161㎞)짜리 총알 타구를 날렸으나 중견수 정면으로 향했다.

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영점을 맞춘 이정후의 방망이는 4회말 매섭게 터졌다. 0-0으로 맞선 4회말 1사 1루에서 1B2S의 불리한 카운트에 몰렸지만, 켈리의 4구째 몸쪽 높은 92.1마일(약 148㎞) 포심 패스트볼을 완벽한 배트 컨트롤로 결대로 밀어 쳐 깔끔한 우전 안타를 만들어냈다. 2경기 연속 안타를 완성한 순간이었다.

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6회말 2사 주자 없는 상황에서도 켈리와 풀카운트 승부 끝에 존을 벗어난 바깥쪽 체인지업을 골라내 볼넷으로 1루를 밟았다.

0-5로 뒤진 8회말 2사 1, 2루 찬스에서 애리조나 구원 투수 테일러 클라크의 초구 가운데 몰린 90.7마일(약 146㎞) 체인지업을 통타, 우익수 앞에 떨어지는 1타점 적시타를 터뜨리며 팀의 영봉패를 막아냈다.

이날 샌프란시스코 타선은 켈리의 역투에 묶여 단 4안타 빈공에 그쳤다. 이정후와 3번 타자 라파엘 데버스만이 각각 2안타씩을 때려냈을 뿐, 나머지 타자들은 전원 무안타로 침묵하며 팀은 1대7로 완패했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com