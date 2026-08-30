"저보다 낫죠" 김도영이 인정한 2년 차 활약…KIA 20세 리드오프, 성장세가 무섭다

21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 2회 1타점 적시타 날린 KIA 박재현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김도영이 더위를 식히고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[스포츠조선 이종서 기자] "계속 칠 것 같다."

올해 KBO리그 최고 타자로 이름을 날리고 있는 KIA 타이거즈 김도영(23)은 '후배' 이야기에 미소를 지었다.

박재현(20)은 2025년 신인드래프트 3라운드(전체 25순위)로 입단해 올해 2년 차를 보내고 있다.

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지난해 58경기에서 타율이 8푼1리 4도루에 머물렀지만, 올 시즌에는 타율 2할9푼2리 15홈런 19도루로 '리드오프' 역할을 완벽하게 수행하고 있다.

29일 광주 SSG전에서도 0-1로 지고 있던 8회말 무사 1루에서 적시 2루타를 치면서 1-1 균형을 맞추기도 했다. 비록 3루 추가 진루를 노리다가 잡히기는 했지만, 연장 10회말 선두타자로 나와 2루타를 치면서 끝내기 득점까지 성공했다. 이날 승리로 KIA는 최근 10경기에서 8승2패를 달렸다.

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이범호 KIA 감독도 박재현의 활약을 두고 "타석에 들어갔을 때 어떤 공을 쳐야 하는지, 어떤 공이 볼인지 많이 깨우친 것 같다"라며 성장을 흐뭇하게 바라보기도 했다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

최근 박재현 활약에 대해 질문을 받은 김도영은 박재현 이야기에 "정말 좋은 역할을 해주고 있다"라며 "같은 팀메이트로 봐도 타석에 있으면 계속 칠 것 같다는 생각이 든다. 또 중요할 때는 더더욱 칠 것 같다는 느낌이 강하다"고 이야기했다. 박재현의 올 시즌 득점권 타율은 3할6푼3리. 김도영의 말이 과장은 아니었다.

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김도영은 이어 "앞으로가 정말 궁금하고 더 잘할 것 같다. 내가 2년 차였을 때보다 훨씬 잘하고 있다. 정말 큰 기복 없이 잘 할 것 같다. 옆에서 지켜보면 자기만의 루틴이나 훈련 방식이나 이런 게 정말 확고히 있더라. 정말 좋은 타자고 좋은 선수라고 생각한다"고 밝혔다.

김도영은 2년 차에 발목 부상으로 84경기 출전에 그쳤지만, 타율 3할3리 7홈런 25도루 OPS(장타율+출루율) 0.824로 준수한 모습을 보여줬다. 2년 차 활약을 발판삼은 김도영은 이듬해 141경기에 나와 타율 3할4푼7리 38홈런 40도루를 기록하며 정규시즌 MVP를 받았다.

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김도영은 자신의 2년 차 시절을 돌아보며 "내가 2년 차 때는 사실 기록을 내기에 바빴다. 그냥 이 타석에는 무조건 쳐야한다는 생각에 손을 쓰고 그랬다. 재현이도 물론 그런 시기가 있는데 이겨내고 정말 좋은 타자로 성장했다"라며 "나보다 훨씬 좋은 타자라고 생각한다"고 미소를 지었다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com