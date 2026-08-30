3할 치던 KIA 포수, 끝내기 찬스에 대타 교체라니…진짜 이유는 무엇인가

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 한준수가 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]"컨디션이 안좋은 것을 좋게끔 만들어내는 게 프로 선수로서의 능력이다." 이범호 감독은 한준수를 향해 애정이 담긴 쓴소리를 했다.

KIA 타이거즈는 29일 광주 SSG 랜더스전에서 연장 접전 끝에 10회말 2대1로 끝내기 승리를 거뒀다. 1사 만루에서 박정우가 경기를 마무리짓는 안타를 터뜨리면서 3위 자리도 지켜냈다.

사실 끝내기 찬스는 9회에 먼저 있었다. KIA는 선두타자 나성범의 안타 이후 김선빈의 희생 번트로 1사 2루. 하주석의 사구 출루로 주자 1,2루 찬스를 맞이했다. 득점권 찬스에서 다음 타자는 8번타자 한준수. 하지만 이범호 감독은 한준수를 빼고, 박상준을 대타로 내세웠다. 결과는 계획대로 풀리지는 않았다. 박상준과 김호령이 연속 삼진으로 돌아서면서 찬스를 놓쳤기 때문이다.

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유독 찬스 상황에서 강했던 한준수에게는 9회말 대타 교체가 아쉬울 수밖에 없다. 그러나 이날 앞선 타석에서 삼진 2개와 외야 뜬공 1개로 좋은 타구를 날리지 못했기 때문에 벤치 입장에서도 한준수보다는 박상준이 해결해줄 확률이 높다고 판단한 셈이었다.

김태군과 더불어 KIA의 안방을 함께 책임지고 있는 한준수는 후반기 들어 부침을 겪고 있다. 7월 23일까지도 3할 타율을 유지하고 있었지만, 그 이후 타격감이 뚝뚝 떨어지며 현재 2할7푼5리까지 하락했다. 29일 기준으로 한준수의 전반기 74경기 타격 성적은 타율 3할2푼2리에 6홈런 26타점이었지만, 후반기 22경기에서는 타율 1할1푼5리에 1홈런 6타점. 극명하게 대조가 된다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 9회 마운드를 찾은 KIA 포수 한준수가 마무리 이의리를 격려하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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문제는 스스로도 이 슬럼프를 탈출한 출구를 찾지 못하고 있다는 사실이다. 이범호 감독은 "안되고 있으니까, 계속 '안된다'라고 생각을 하면서 경기를 하는 게 보인다. 심리적으로 조금 안정된 상태여야 (포수로)냈을때 차분하게 운영을 하든지 캐치를 하던지, 투수들을 다독이면서 갈 수 있다. 본인이 워낙 방망이가 안맞다보니까 심리적으로 쫓기는 것 같다. 그런 부분들이 머릿속에서 지워졌을때 경기에 내려고 한동안 (김)태군이를 계속 냈다. 이번주에는 한준수를 다시 선발로 쓴 이유가 지금 시기면 괜찮아졌겠다 싶어서 내는 것"이라고 설명했다.

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한준수의 성장을 누구보다 가까이에서 지켜보고 있고, 출전 기회를 주고있는 이범호 감독이기에 때로는 쓴소리도 하고 있다. 이 감독은 "한번 불러서 이야기도 했다. 본인이 컨디션이 안좋으면, 그걸 좋게끔 만들어내는 것도 프로 선수의 능력이다. 그런 부분들을 좀 더 신경썼으면 좋겠는데, 그래도 본인이 성적이 안나면 걱정이 많은 편인 것 같다"며 아쉬워했다.

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그래도 장기적으로는 한준수가 지금의 부진을 딛고 한단계 더 올라서기를 바라고 있다. 이범호 감독은 "이런 것도 이겨내야 내년에는 주전으로 나갈 수 있다. 더 많이 경기에 나갈 상황이 만들어질 수 있으니, 어려워졌을때나 체력적으로 떨어졌을때 이겨내는 방법을 올 시즌에 많이 공부했으면 좋겠다는 바람도 있다"며 바람을 드러냈다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com