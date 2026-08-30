오타니 충격 소식! '온몸에 통증 발생' 투수 복귀 지연…"이런 상태면 마운드 못 올려"

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. 사진=스포츠 일러스트레이티드

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이가 마운드에 오르는 모습은 조금 더 기다려야 할 것으로 보인다.

MLB닷컴은 30일(한국시각) 'LA 다저스는 여전히 올 시즌 안에 오타니를 투수로 복귀시킬 것으로 기대하고 있다'면서도 '데이브 로버츠 감독은 오타니의 몸 상태가 100%가 아니라고 인정했기에 그가 마운드에 오르는 시점은 조금 더 늦춰지게 됐다'고 보도했다.

다저스는 오타니가 이번 주말 선발 등판할 가능성을 열어두고 있었지만, 로버츠 감독은 오타니가 디트로이트 타이거스 원정에서 등판하지 않을 것이라고 확인했다.

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로이터연합뉴스

오타니는 올 시즌 다시 투구할 것으로 예상되고 있지만, 무릎과 팔 등에서 여전히 통증이 발생하면서 복귀 일정이 미뤄지고 있다.

로버츠 감독은 "어떤 투수라도 이런 상태라면 우리는 마운드에 올리지 않는다"고 말했다.

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디트로이트와의 시리즈 마지막 경기에서는 타일러 글래스나우가 선발로 나선다. 글래스나우는 당초에도 선발 등판이 예정돼 있었다. 오타니가 선발로 나설 경우에는 오타니가 먼저 던진 뒤 글래스나우가 뒤에서 롱릴리프로 등판하는 방식이 예상됐다.

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AFP연합뉴스

앞서 오타니는 불펜에서 약 20개의 공을 던진 뒤 몸 상태가 최상이 아니었다고 밝혔다. 가장 큰 원인은 지속되는 왼쪽 무릎 통증이었다. 그리고 투구 재활 과정이 강도를 높여가면서 다른 문제들도 함께 나타났다.

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로버츠 감독은 "솔직히 말해서 시즌이 끝날 때까지 모든 것이 100% 상태가 될 것이라고는 생각하지 않는다"며 "하지만 100%가 아닌 상태에서도 충분히 투구할 수 있는 투수들은 많다"고 전했다.

오타니는 부상 전까지 투수로 좋은 활약을 해왔다. 14경기에서 8승 2패, 평균 자책점 1.79를 마크했다. 팀의 핵심 투수로 자리하고 있는 만큼 포스트 시즌 전에 오타니가 투수로 복귀하기를 구단은 바라고 있다. 다저스는 포스트 시즌에서 오타니가 투타 양쪽에서 모두 최고의 컨디션을 보여주기를 원하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com