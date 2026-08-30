'콜업 희비 엇갈리는 절친 형제'…송성문vs김혜성 맞대결서 나란히 1안타 1득점

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송성문. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 프로야구 키움 히어로즈 시절 한솥밥을 먹었던 '절친 형제' 송성문(30·엘파소 치와와스)과 김혜성(27·오클라호마시티 코메츠)이 미국 마이너리그 트리플A 무대에서 맞대결을 펼치며 나란히 1안타 1득점을 올렸다

LA 다저스 산하 오클라호마시티는 30일(한국시각) 미국 오클라호마주 오클라호마시티 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 트리플A 엘파소(샌디에이고 파드리스 산하)와의 홈경기에서 3대2로 신승을 거뒀다. 오클라호마시티는 73승 57패로 퍼시픽코스트리그 동부지구 선두를 굳게 지켰다.

이날 송성문은 엘파소의 1번 타자 겸 유격수로, 김혜성은 오클라호마시티의 5번 타자 겸 2루수로 선발 출전해 경기 내내 공수에서 정면으로 충돌했다.

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2회말 김혜성이 첫 타석에서 선발 재거 헤인스의 슬라이더를 공략해 우전 안타를 터뜨렸다. 그러나 1사 후 후속 땅볼 때 유격수 송성문이 2루 커버를 들어온 2루수에게 정확히 송구하며 2루에서 김혜성을 포스아웃시켰다.

5회초 송성문이 땅볼로 1루에 출루한 뒤 사마드 테일러 타석에서 2루 도루를 시도했다. 이때 2루 커버를 들어온 2루수 김혜성이 포수의 송구를 완벽하게 포구한 뒤 헤드퍼스트로 슬라이딩하던 송성문을 깔끔하게 태그아웃 처리했다.

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하지만 1-1로 맞선 7회말 1사 1루에서 김혜성이 땅볼 출루한 뒤, 라이언 워드의 유격수 땅볼 타구 때 유격수 송성문이 2루에 치명적인 악송구를 범했다. 그 사이 주자 2명이 모두 홈을 밟았고, 김혜성이 3-1을 만드는 역전 득점을 기록했다.

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실책으로 고개 숙였던 송성문은 8회초 선두타자로 나서 저스틴 로블레스키의 96.9마일(약 156㎞) 강속구를 받아쳐 우전 안타를 만들었다. 이후 2사 후 에단 살라스의 적시타 때 홈을 밟아 동점 득점을 올렸다.

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오클라호마시티는 8회말 잭 이하드의 결승 솔로포로 다시 앞서갔고, 9회초 1사 2, 3루 찬스에서 송성문이 3루 땅볼로 물러나며 경기는 오클라호마시티의 1점 차 승리로 끝났다.

한편 송성문은 샌디에이고 크레이그 스태먼 감독이 공개적으로 "강등될 이유는 없으며, 타석 감각을 끌어올려 포스트시즌에서 활용하기 위한 전략적 조치"라고 밝힐 만큼 사령탑의 뚜렷한 복귀 로드맵 안에 들어가 있다. 마이너리그에서 실전 감각만 조율하면 9월 확장 로스터 혹은 가을야구 엔트리 승선이 유력하다.

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반면 김혜성은 지난 5월 말 트리플A로 내려온 이후 3개월째 빅리그의 부름을 받지 못한 채 다저스의 두터운 선수층에 갇혀 사실상 방치된 상태다. 최근 외야 부상 공백에도 전문 외야수가 콜업되는 등 우선순위에서 밀려나 있는 형국이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com