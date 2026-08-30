괴물 4번 타자 이정후! 더블헤더서 3안타 터뜨려…'3할 복귀 임박' 시즌 타율 0.291

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 4번타자 이정후가 더블헤더 경기에서 3안타 2타점을 올리며 맹활약했다. 타율도 끌어올리면서 3할 복귀를 눈앞에 두고 있다.

이정후는 30일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기 더블헤더 1차전에서 4번 지명타자로 선발 출전해 멀티히트를 기록했다. 샌프란시스코는 1-7로 완패를 당했다.

로이터연합뉴스

이정후는 1회말 애리조나 선발투수 메릴 켈리를 상대로 초구인 시속 92.6마일 싱커를 공략했지만, 중견수 직선타로 돌아섰다.

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이정후는 4회말 두 번째 타석에서 우전안타를 때려내면서 브라이스 엘드리지를 3루까지 보내는데 성공했다. 그러나 후속타가 터지지 않으면서 득점으로 이어지지는 않았다.

이정후는 6회말에는 볼넷을 얻어냈고, 8회에는 불펜 투수 테일러 클라케의 초구를 공략해 우전적시타를 뽑아냈다. 이정후는 1차전에서 3타수 2안타 1타점 1볼넷을 마크했다. 시즌 타율은 0.291까지 올랐다.

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이정후는 더블헤더 2차전에서는 4번타자 우익수로 선발 출장해 적시타를 때려냈다.

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이정후는 상대 선발 투수 미치 브렛을 상대로 1회말 중견수 뜬공으로 물러났고, 4회말에는 좌익수 플라이로 돌아섰다. 5회말에는 볼넷을 골라내면서 만루 상황을 만들어냈다. 후속타 불발로 득점으로 이어지지는 않았다.

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이정후는 7회말 타점을 올렸다. 좌중간에 적시타를 기록하면서 2루에 있던 드류 길버트가 홈으로 들어왔다. 1루에 있던 브라이스 엘드리지는 2루까지 진루했다.

이정후는 8회말 마지막 타석에서 땅볼로 물러났다. 4타수 1안타 1타점 1볼넷으로 타율은 0.291을 유지했다. 샌프란시스코는 7-2로 애리조나를 잡아냈다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com