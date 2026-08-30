"타석에 서기 전 이미…" 이 모든게 계획된 질주였다, 1위 등극 이끈 가을영웅, 살아난 건 홈런만이 아니었다

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[스포츠조선 정현석 기자]부활조짐이 뚜렷한 삼성 라이온즈의 3루수 김영웅((23). 살아난 건 장타 뿐 아니었다.

거침없는 허슬 플레이와 한 박자 빠른 주루, 안정된 수비도 원래의 모습으로 돌아왔다. 중요한 타점과 투혼의 주루 플레이에 이은 득점으로 KT 위즈와의 1위 싸움에서 팀의 선두 탈환에 결정적인 역할을 했다.

김영웅은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 홈경기에 7번 3루수로 선발 출전, 4타수 2안타 1타점 1득점 맹활약으로 삼성의 4대2 승리를 견인했다. 이날 기록한 타점과 득점 모두 승부의 분수령에서 나온 알짜배기 공격 포인트였다.

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1-0으로 앞선 2회말 추가 적시타를 때려내며 기세를 올린 김영웅의 진가는 2-0이던 4회말 공격에서 드러났다.

추가점이 필요한 상황. 2사 후 타석에 들어선 김영웅은 홈런보다 득점권 점령을 먼저 생각했다.

KT 선발 로건의 슬라이더를 밀어 중전 안타성 타구를 날린 뒤 머뭇거리지 않고 1루를 돌아 2루로 전력 질주했다. 중견수 최원준의 포구와 모션을 확인하자마자 망설임 없이 2루로 뛰어 슬라이딩을 시도했다. 정지 과정에서 베이스에서 몸이 떨어질 뻔한 위기였지만 악착같이 손에 이어 다리로 베이스를 사수하며 '발로 만든' 2루타를 완성했다. 2분여의 비디오판독이 실시됐지만, 원심 세이프 유지.

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이 투혼의 2루타는 득점으로 연결됐다. 후속 타자 강민호가 끈질긴 6구 승부 끝에 체인지업을 밀어 펜스직격 적시 2루타를 터뜨리며 2루 주자 김영웅을 홈으로 불러들였다. 이 안타로 강민호는 KBO 리그 역대 6번째 통산 3800루타라는 대기록을 작성함과 동시에 팀에 3-0 리드를 안겼다.

2군 재조정 후 복귀한 김영웅은 4연타석 삼진으로 좀처럼 감을 잡지 못했다. 25일 고척 키움전에서 어떻게든 ?G히려는 타격을 지켜본 캡틴 구자욱은 "눈치보지 말고 네 스윙을 하라"고 조언했다. 이를 긍정적으로 받아들인 김영웅은 타격 페이스를 끌어올리며 상승 곡선을 그리고 있다. 홈런 포함, 4경기 연속 안타 행진과 함께 장타력이 다시 살아나며 2경기 연속 멀티히트를 기록중이다.

흔히 '거포 내야수'로 언급되는 김영웅이지만, 그는 단순히 담장을 넘기는 홈런 타자가 아니다.

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타격감이 살아남과 동시에 특유의 파이팅 넘치는 주루 플레이와 강한 어깨를 바탕으로 한 탄탄한 핫코너 수비까지 동반 상승하며, 공·수·주 3박자를 갖춘 멀티 툴 플레이어로서의 복귀를 알리고 있다. 시즌 막판 숨 막히는 1위 싸움을 벌이는 삼성에 더없이 든든한 힘이다.

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경기 직후 김영웅은 라이온즈TV와의 인터뷰에서 결정적이었던 4회 2루 질주 상황에 대해 "타석에 서기 전에 '기회가 되면 무조건 한 베이스 더 가보자'라고 마음먹고 있었다. 저한테 왔을 때가 투아웃이었는데, 2사 2루가 되면 아무래도 뒤 타선에서 점수가 날 확률이 훨씬 높아지니까 망설임 없이 뛰었다"며 당시 상황을 복기했다.

슬라이딩 후 베이스를 끝까지 지켜낸 아슬아슬한 순간에 대해서는 "2루에서 몸이 떨어질까 봐 어떻게든 버텼다. 마지막엔 손으로 베이스를 꽉 잡고 버텼다"며 미소를 지었다. 이어 "제가 어렵게 나갔는데 민호 선배님께서 잘 쳐주셔서 정말 감사했다"고 선배에게 공을 돌렸다.

후배의 투혼에 최고참 강민호도 화답했다.

강민호는 "영웅이가 주루 플레이를 정말 열심히 해서 2루에 갔지 않나. 그 기회를 살리기 위해 더 집중한 것이 좋은 결과로 이어졌다"며 "중요한 경기를 이겨서 기쁘고, 오늘 승리는 잠시 잊고 내일 경기에서도 이길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

최근의 상승세에 대해 김영웅은 "타격감은 나쁘지 않은 것 같다. 특히 오늘은 경기 전에 혼자 생각했던 부분들이 타석에서 조금 나왔던 날이어서 어느 정도 만족스럽다"며 앞으로의 활약에 대한 기대감을 높였다.

이런 상황에 맞는 계획된, 한 베이스 더 가는 과감한 플레이가 모여 강팀이 된다.

삼성의 미래를 이끌어갈 젊은 선수들. 패기를 넘어 팀 승리를 위해 생각하는 플레이까지 펼치기 시작했다. 최근 2년 간 체화한 큰 경기 경험이 올시즌 가을무대에 만개할 거란 기대감이 커지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈