악! 대충격! 오타니 무릎 또 아프다 → PCA는 3홈런 폭주했는데

Aug 28, 2026; Detroit, Michigan, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) talks with the team trainer in the dugout against the Detroit Tigers in the fifth inning at Comerica Park. Mandatory Credit: Lon Horwedel-Imagn Images

DETROIT, MICHIGAN - AUGUST 28: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers reacts to a sixth inning strike out against the Detroit Tigers at Comerica Park on August 28, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DETROIT, MICHIGAN - AUGUST 28: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers in the dugout prior to playing the Detroit Tigers at Comerica Park on August 28, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 무릎 통증을 다시 호소했다. MVP 경쟁자 피트 크로우-암스트롱(PCA,시카고 컵스)이 3홈런을 폭발한 날 오타니는 다시 암초를 만났다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 30일(한국시각) '오타니의 일요일(이하 현지시간) 등판이 무산됐다. 복귀 시점이 불확실해졌다'고 보도했다. 내셔널리그 MVP 레이스에서 PCA가 다시 앞서가는 모양새다.

투타겸업 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 전반기 막판부터 타자에만 전념했다. 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 이후 무릎과 오른팔 통증이 악화됐다.

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8월 중순 통증이 줄어들면서 오타니는 투수 복귀 작업을 시작했다. 9월초 출격을 목표로 롱토스 불펜피칭 라이브피칭 등을 순조롭게 진행했다.

하지만 오타니는 다시 아팠다. MLB닷컴은 '다저스는 토요일 경기 전까지는 오타니의 일요일 선발 등판 가능성을 열어뒀다. 그러나 데이브 로버츠 다저스 감독은 경기 후 오타니가 일요일에 등판하지 않는다고 확정 발표했다'고 보도했다.

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오타니는 29일 불펜투구 실시 후 다시 이상을 느꼈다. MLB닷컴은 '오타니가 20구 정도 던진 후 몸 상태가 최상이 아니라고 판단했다. 왼쪽 무릎 통증이 재발했다. 투구 훈련 강도가 높아지면서 다른 부위도 함께 악화됐다'고 설명했다.

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로버츠 감독은 "어떤 투수라도 이런 상태라면 마운드에 올리지 않을 것이다. 솔직히 말해서 시즌 종료까지 100% 회복될 것이라고 장담할 수 없다. 다만 모든 투수들이 100% 컨디션으로 던지지는 않는다. 모든 것을 정확히 예측할 수는 없다"고 우려와 기대를 동시에 드러냈다.

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MLB닷컴에 따르면 오타니는 투구 훈련을 재개하면서 타격 성정도 하락했다.

MLB닷컴은 '투구를 재개한 이후 오타니 타격 지표 또한 하락세다. 오타니는 최근 20경기 타율 82타수 18안타 26삼진 8볼넷에 그쳤다'며 연관성을 의심했다.

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공교롭게 이날 PCA는 커리어 첫 한 경기 3홈런 위업을 달성했다. PCA는 136경기 608타석 36홈런 32도루 OPS(출루율+장타율) 0.944를 기록했다.

MLB닷컴은 '이는 PCA가 내셔널리그 MVP 유력 후보로 자리매김하는 눈부신 활약이었다'고 칭찬했다.

이어서 MLB닷컴은 '만약 오타니가 투수 성적을 더 이어가지 못한다면 PCA가 MVP를 차지할 가능성이 더욱 커질 것'이라고 전망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com