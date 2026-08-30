'알다가도 모를 날씨' 비내리던 대구, 오후 들어 '쨍쨍'…삼성-KT 선두 쟁탈전 열릴까? '습도 60%+경기 직전' 비예보가 관건 [대구현장]

오후 3시쯤 대구 라이온즈파크의 하늘. 군데군데 하늘이 개고, 파란 하늘까지 엿보인다. 삼성 선수들은 정상적으로 야외 몸풀기와 타격 연습을 수행했다. 김영록 기자

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와 SSG 랜더스의 경기. KT 선발투수로 등판한 오원석. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.7/

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 오전 내내 장대비가 내리던 하늘이 맑게 개었다. 여전히 구름이 낮게 깔려있지만, 곳곳에 파란 하늘이 엿보인다.

30일 대구 삼성라이온즈파크에서는 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 시즌 13차전이 열린다.

이날 경기는 KT 오원석과 삼성 오스틴 보스의 맞대결이 펼쳐진다. 당초 KT는 토종 에이스 소형준이 출격을 준비하고 있었지만, 전날 소형준이 오른쪽 광배근 불편감을 호소해 선발 등판이 밀렸다.

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지난해 KT 합류 직후 11승을 올리며 전성기를 맞이한듯 했던 오원석은 올시즌 주춤하고 있다. 18경기에 선발등판했지만, 86⅓이닝 5승7패 평균자책점 6.25에 불과하다. 좀처럼 이강철 감독을 웃지 못하게 한다.

시즌초 좋았던 투구 밸런스를 되찾지 못하고 있다. 제구가 흔들리면서 투구수도 급격히 증가, 투구수 100개로도 5이닝을 채우기 급급한 상황.

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후반기 들어 조금 회복한 모습을 보이는가 했지만, 지난 광복절 키움 히어로즈전에서 2⅔이닝 8실점으로 무너지면서 사령탑의 신뢰를 놓쳤다.

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당초 이강철 감독은 남은 시즌 오원석 대신 배제성을 5선발로 활용할 예정이었다. 오원석의 안정감이 배제성보다 좋다고 말하기 어렵고, 팀에 구위형 선발이 한명쯤 있어야한다는 필요성이 있다. 그리고 소형준-오원석-박영현이 오는 9월 14일 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 소집됨에 따라 그 자리를 배제성이 메우는 만큼, 실전감각을 키우기 위해서라도 배제성의 중용이 필요한 시점.

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그런데 소형준이 갑작스럽게 통증을 호소하면서 오원석에게 한번 더 기회가 주어졌다. 전날 KT가 삼성 1선발 크리스 페덱에 철저하게 눌리면서 2대4로 패배, 1위 자리를 내준 상황이다. 오원석의 싱그러운 젊음이 1위 탈환과 더불어 반전 포인트를 마련해준다면 더할나위없다. 다만 외국인 타자 힐리어드, 베테랑 포수 장성우, 한방이 있는 장진혁 등이 모두 출산휴가와 부상으로 이탈해 타선의 무게감이 아쉽다.

삼성 선수단은 타격 연습을 소화했고, KT 선수들이 몸을 풀고 있다. 김영록 기자

삼성은 2주 계약 연장에 성공한 보스가 출격한다. 보스는 바로 지난해 일본프로야구(NPB) 지바롯데 마린즈에서 210만 달러(약 29억원)의 연봉을 받던 선수지만, 올시즌 마이너리그에 머무르다 삼성에 '단기 대체' 외인으로 합류했다. 이후 5경기 23이닝, 1승3패 평균자책점 6.26으로 실망스런 모습 뿐이다.

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다만 삼성으로선 후라도의 컨디션이 완벽하게 회복할 때까지 보스로 조금더 시간을 벌어야하는 입장. 보스는 19일 SSG 랜더스전에서 5이닝 2실점을 기록하며 한국 무대 첫승, 25일 키움 히어로즈전에선 6이닝 2실점으로 첫 퀄리티스타트를 기록하며 밸런스를 잡아가는 모양새다.

여전히 대구 현지 습도는 60%에 달한다. 오후 5시부터 다시 비가 예보돼있는데, 특히 경기 시작 직전인 오후 6시쯤 시간당 7.3㎜에 달하는 소나기가 예보된 상황. 최근 들어 변덕이 극에 달한 날씨를 감안하면 정상 개최를 장담하긴 어렵다.

삼성 선수단은 모처럼 환하게 갠 날씨에 야외 트레이닝과 타격 연습을 정상 수행했다. KT 선수들 역시 일찌감치 그라운드로 나와 몸을 풀고 있다.

삼성은 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(좌익수) 최형우(지명타자) 디아즈(1루) 류지혁(2루) 김영웅(3루) 강민호(포수) 이재현(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 이재현의 선발 출전에 눈길이 쏠린다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com