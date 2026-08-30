FA 박찬호 영입→3루수로 옮긴 안재석…"선수가 느낀 심리적 압박감 꽤 컸을 것" [잠실 현장]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 7회말 안재석이 솔로홈런을 치고 고토 3루 코치와 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회말 2사 1루 안재석이 재역전 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "앞으로 주전 3루수로 가야할 선수."

두산 베어스 김원형 감독이 최근 수비 실책으로 심적 부담을 겪었던 안재석(24)을 향해 굳건한 신뢰와 함께 육성 철학을 밝혔다. 한두 경기의 결과나 일시적인 실책에 일희일비하기보다, 두산의 미래 핫코너를 책임질 주전 3루수로 정착하기까지 충분한 시간과 경험을 부여하겠다는 것이다.

안재석은 최근 수비에서 몇 차례 실책이 실점으로 직결되며 적잖은 마음고생을 겪었지만 29일 잠실 키움 히어로즈전에선 안정적인 플레이로 반등의 계기를 마련했다.

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김원형 감독은 "어제 한 경기 잘했다고 해서 모든 부담이 다 해소된 것은 아니라고 본다"라며 "최근 경기에서 나온 에러가 실점으로 연결되다 보니 선수 본인이 심리적으로 많이 힘들어했다. 어제 경기가 그 마음에 조금은 숨통을 틔워줬을 것"이라고 짚었다.

이어 "사실 최근 10경기 정도 팀 전체 수비가 전반적으로 흔들리는 흐름이었는데, 그 과정에서 안재석의 실책이 몇 개 더 나오다 보니 유독 부각된 측면이 있다"라며 "선수가 느꼈을 심리적 압박감이 꽤 컸을 것"이라고 선수를 감쌌다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 3루수 안재석이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회말 2사 1루 안재석이 재역전 2점홈런을 치고 동료들의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

유격수 출신인 안재석에게 3루수는 프로 입단 후 처음 마주한 낯선 자리다. 김 감독은 포지션 전향에 따르는 필연적인 시행착오를 인정하고, 충분한 적응 기간이 필요하다고 했다.

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김 감독은 "안재석은 지금까지 야구를 하면서 3루수라는 포지션을 한 번도 맡아본 적이 없는 선수"라며 "올 시즌은 적응해 나가는 과정이자, 앞으로 두산 베어스의 주전 3루수로 확고히 자리 잡기 위해 거쳐야 할 필수적인 단계"라고 설명했다.

이어 주전 정착 기준에 대해 "한 포지션에서 완전히 자기 자리를 잡으려면 최소 한 시즌 100경기 이상씩 3년은 꾸준히 뛰어봐야 한다"라며 "어릴 때부터 타고난 감각으로 프로에 와서 곧바로 적응하는 천재형도 있지만, 재석이는 기존 자리를 바꿔 전향한 케이스다. 수비력의 기본 바탕이 좋은 선수인 만큼 시간을 두고 더 지켜봐야 한다"라고 강조했다.

한편 30일 잠실 키움전 두산의 선발 라인업은 박찬호(유격수)-안재석(3루수)-박준순(1루수)-양의지(포수)-김민석(지명타자)-세베리노(1루수)-김대한(우익수)-조수행(좌익수)-정수빈(중견수)으로 꾸려졌다. 선발 투수는 최민석이다.

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21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 7회말 무사 1루 두산 안재석이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com