[광주 현장]'김도영 40홈런 결국 창원에서?' 광주 앞이 안보이는 폭우에 우천 취소

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김도영이 더위를 식히고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]광주에서 열릴 예정이던 SSG 랜더스와 KIA 타이거즈의 경기가 비로 인해 취소됐다.

SSG와 KIA는 30일 오후 6시부터 맞대결을 펼칠 예정이었다. 주말 3연전 중 첫날인 28일 경기가 우천 취소됐고, 29일 경기는 경기 시작전 비가 그치면서 정상적으로 진행했다.

KIA는 29일 경기에서 SSG 선발 페드로 아빌라(7이닝 무실점)에게 가로막혔지만, 0-1로 지고있던 상황에서 8회말 터진 박재현의 동점 적시 2루타에 이어 연장 10회말 1사 만루 박정우의 끝내기 안타로 2대1 승리할 수 있었다. 현재 치열한 순위 싸움 중인 KIA는 3위 자리도 유지했다.

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KIA는 30일 선발 투수로 제임스 네일을 예고했고, SSG는 이준기가 나설 예정이었다. 2002년생 투수인 이준기는 올 시즌 전반기 2차례 1군 경기에 등판했고, 이후 2군에서 준비를 거쳐 대체 선발로 등록됐다. 당초 28일 KIA전 선발로 예정돼있었으나 우천 순연됐고, 이날도 또 한번 우천 순연되면서 등판 기회가 밀렸다.

KIA는 네일이 다음 경기인 9월 1일 창원 NC 다이노스전 선발 투수로 등판할 예정이다.

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동시에 KIA 김도영의 40홈런 달성도 다시 미뤄졌다. 김도영은 지난 26일 광주 롯데 자이언츠전에서 시즌 39호 홈런을 터뜨리며 개인 커리어 하이를 깼고, 29일 SSG전에서는 홈런을 추가하지 못했다. 김도영은 '라이온킹' 이승엽이 가지고 있던 KBO 최연소 40홈런 기록에 1개만 남겨둔 상황이다. 9월 6일까지 해당 기록을 달성하면 신기록의 주인공이 된다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com