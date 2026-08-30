롯데 라인업 급변경! → 한동희 지명타자. 노진혁이 3루 들어간다 [부산 현장]

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 선발 라인업을 급히 수정했다. 한동희가 수비에 들어가려 했다가 지명타자로 변경됐다.

롯데는 30일 부산 사직구장에서 LG와 격돌한다. 롯데는 전날 LG에 7회 3대8 강우콜드 패배를 당하며 4연패에 빠졌다.

롯데는 최초 황성빈(중견수)-나승엽(1루수)-레이예스(좌익수)-한동희(3루수)-고승민(2루수)-노진혁(지명타자)-윤동희(우익수)-손성빈(포수)-전민재(유격수)로 라인업을 구성했다.

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김태형 롯데 감독은 수비를 조금 더 강화하는 게 낫다고 판단했다. 타순은 그대로 두되 한동희가 지명타자, 노진혁이 3루수로 나선다. 수비 포지션만 맞바꿨다.

롯데 선발투수는 나균안이다.

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LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-송찬의(좌익수)-문보경(3루수)-천성호(1루수)-오지환(유격수)-이주헌(포수)-홍창기(우익수)로 선발 타순을 짰다.

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구본혁이 벤치로 물러났다. 오지환과 천성호가 선발에 복귀하고 문정빈도 제외됐다.

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LG 선발투수는 톨허스트.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com