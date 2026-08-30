'볼볼볼볼볼볼볼' 교체. 추가 불펜투구 지시 → "벌투 아니다. 그렇게 내려오면 마음이 어떻겠나" [부산 현장]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 8회 직접 마운드를 찾아 김한결에게 볼을 건네고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김한결이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김한결이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 김태형 롯데 자이언츠 감독이 우완 강속구 유망주 김한결에 대한 애정을 드러냈다.

김 감독은 30일 부산 LG 트윈스전을 앞두고 김한결이 전날 경기 교체 직후 추가 불펜 투구를 실시했다고 밝혔다.

김한결은 29일 2-6으로 뒤진 5회초 1사 2루에 구원 등판했다.

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김한결은 첫 타자 구본혁에게 기습 번트 안타를 맞고 흔들렸다. 이주헌에게 초구 스트라이크를 던진 뒤 볼 4개를 연속해서 던졌다.

1사 만루에서는 홍창기에게 2볼까지 몰린 뒤 몸에 맞는 공을 내줬다. 밀어내기로 실점.

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세 타자를 상대하면서 아웃카운트를 잡지 못했다. 주자 셋을 남겨두고 이영재와 교체됐다. 투구수도 고작 8개 뿐.

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김 감독은 김한결이 스스로 크게 실망했을지도 모른다고 걱정했다.

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이대로 경기를 끝내기보다 불펜에서 조금 더 자기 공을 던지면서 자신감을 회복하도록 주문했다.

김 감독은 "너무 잘 던지고 싶었나보다. 투심을 많이 던지는데 포심도 던져야 한다"고 조언했다.

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우투수가 던지는 투심은 우타자 몸쪽으로 예리하게 꺾여 들어간다. 다만 컨트롤이 쉽지 않다. 포심은 움직임이 적지만 컨트롤이 용이하다.

김 감독은 "제대로 던져보지도 못하고 내려와서 오늘 다시 경기에 나가라고 하면 마음이 어떻겠나. 이게 벌투가 아니다. 어린 선수들은 내려와서 조금 더 던져서 영점을 잡아놔야 또 심리적으로 안정된 상태로 다음 경기에 임할 수 있다. 젊은 친구들은 마음이 굉장히 중요하다"고 위로했다.

김한결은 150㎞에 이르는 투심을 구사하는 우완 강속구 유망주다. 롯데가 장기적으로 선발 자원으로 보고 육성할 계획이다.

아시안게임 기간 좌완 에이스 김진욱이 대표팀에 차출되면 김한결에게 선발 기회가 돌아갈 수 있다. 김한결을 비롯해 박세진과 김태균이 유력 후보다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com