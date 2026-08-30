"비 그친다" 예보 바뀌었다… '젊은 독수리' 대거 출격 대전 경기 정상 개최 전망, 황준서, 테일러와 맞대결[대전현장]

관중입장이 시작된 대전한화생명볼파크. 대전=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 정현석 기자]우천 취소 우려가 짙었던 대전 한화-NC전이 기상청 예보 변경과 현장 그라운드 정비로 정상 진행될 가능성이 높아졌다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열릴 예정인 한화 이글스와 NC 다이노스의 시즌 맞대결을 앞두고, 흩뿌리던 빗줄기는 눈에 띄게 약해졌다.

당초 경기 시작 후 많은 비가 내릴 것으로 예상했던 기상청 예보는 오후 6시 이후 '비 없음'으로 바뀌었다.

Advertisement

이같은 기상 변화에 따라 구장 관리 관계자들은 비가 완전히 그치는 대로 내야에 깔려 있던 대형 방수포를 걷어내고 정비 작업에 들어갈 전망이다. 현재 그라운드 상태는 비교적 양호한 편이다.

현장 관계자들 역시 "빗줄기도 가늘어졌고 오후 예보가 비 없음으로 바뀐 만큼, 오늘 경기는 큰 문제 없이 치러질 것으로 보인다"고 입을 모았다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 한화 황준서가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 5회초 2사 2루 유민이 역전 적시타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

Advertisement

이날 한화는 좌완 영건 황준서를 선발 투수로 예고했다. 비로 인해 경기가 취소될 경우 선발등판이 밀릴 수 있었지만, 비가 그침에 따라 황준서의 선발 기회가 유지될 공산이 커졌다.

Advertisement

한화는 이날 유민(우익수) 문현빈(중견수) 노시환(3루수) 강백호(지명타자) 허인서(포수) 김태연(1루수) 한지윤(좌익수) 박정현(유격수) 이도윤(2루수)로 선발 라인업을 꾸렸다. NC 다이노스 선발은 테일러다.

Advertisement

젊은 야수들을 대거 배치한 것이 눈에 띈다. 전날 투런홈런을 터뜨렸던 유민이 데뷔 첫 톱타자로 배치됐고, 역시 전날 투런포를 터뜨린 박정현이 차세대 거포 한지윤과 함께 나란히 선발 라인업에 이름을 올렸다.

우천 변수가 사라지고, 정상 개최 수순을 밟게 되면서 대전 팬들은 휴일을 맞아 황준서를 필두로 젊은 한화 이글스 선수들의 파이팅 넘치는 플레이를 볼 수 있을 전망이다.

Advertisement

정현석 기자 hschung@sportschosun.com