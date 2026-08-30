방수포 덮지도 못했다! 천둥과 함께 대구 덮친 '허리케인' 물폭탄…구장관리팀도 안전 문제로 '속수무책', 계단은 폭포수 [대구현장]

물폭탄이 떨어진 대구 삼성라이온즈파크. 김영록 기자

물폭탄이 떨어진 대구 삼성라이온즈파크. 김영록 기자

천둥소리와 함께 갑자기 하늘이 어두워지더니 폭우가 쏟아지기 시작했다. 김영록 기자

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 정말 알다가도 모를 날씨다. 한시간전만 해도 파란 하늘이 고개를 내밀던 대구에 '물폭탄'이 떨어졌다.

현장에 있던 관중도, 야구 관계자들도 경악을 금치 못했다. 허리케인마냥 폭우를 듬뿍 휘감은 폭풍우가 대구 삼성 라이온즈파크를 덮었다.

30일 대구 삼성라이온즈파크에서는 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 시즌 13차전이 열린다.

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이날 선발투수는 KT 오원석과 삼성 오스틴 보스의 맞대결이다. 오원석은 9월부터 불펜으로 이동하는 한편 다가오는 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 차출을 준비하게 된다. KT는 이날 출격 예정이던 소형준이 전날 광배근 불편감을 호소함에 따라 선발을 교체했다.

2주 계약 연장에 성공한 보스는 이날 문경에서 국군체육부대와의 연습경기를 치르는 아리엘 후라도의 컨디션 회복 여부에 따라 1번 더 등판할 수도 있다.

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앞서 홈팀인 삼성 선수들은 평화롭게 훈련을 모두 마친 상황. KT 선수단이 훈련을 이어가던 중 갑자기 천둥소리와 함께 폭풍우가 밀어닥쳤다.

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25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와 SSG 랜더스의 경기. KT 선발투수로 등판한 오원석. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.7/

현장을 '덮쳤다'는 표현이 더 정확하다. 갑자기 조명판 근처에 엄청난 비바람이 보였고, 다음 순간 그라운드에 폭우가 쏟아지기 시작했다.

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구장관리팀이 황급히 달려나와 방수포를 덮으려했지만, 워낙 많은 비와 강한 바람이 몰아닥치다보니 방수포 설치가 쉽지 않았다. 관중석 계단에서도 갑작스레 고인 빗물이 폭포수마냥그라운드 쪽으로 콸콸콸 쏟아졌다. 일부 입장해있던 팬들도 황급히 안쪽으로 대피했다.

다행히 라이온즈파크는 작은 비중이 전부인 구식 야구장들에 비해 지붕 아래 공간이 충분해 일단 관중들이 비를 피하는 것 자체는 큰 문제가 없다. 문제는 이날 야구 경기의 속행여부다.

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결국 구장관리팀조차 안전 문제로 그라운드에서 철수했다. 선수단 매니저 등 몇몇 사람들이 야구 물품을 챙기러 간간히 오갈 뿐, 타격 연습을 위한 케이지 철수도, 그라운드를 덮을 방수포 설치도 전혀 이뤄지지 못했다.

잠깐 사이에 그라운드에 거대한 물웅덩이 여러개가 깊게 새겨졌다. 이날 열릴 예정이던 경기 속행이 쉽지 않아보인다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com