'실망 안겼다' 다저스 WS 3연패 초비상?…감독도 "모르겠다" 한숨이라니

데이브 로버츠 다저스 감독. Isaiah J. Downing-Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "내가 무엇을 할 수 있을지 고민해 봐야 할 것 같다."

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스네이션'은 30일(이하 한국시각) '다저스 타선의 득점 빈곤이 끝을 모르고 이어지고 있다. 데이브 로버츠 다저스 감독마저 뾰족한 타개책을 찾지 못하고 깊은 좌절감을 드러냈다'고 전했다.

'다저스네이션'은 '디트로이트 타이거스와의 30일 경기에서 뼈아픈 패배를 당한 뒤 로버츠 감독은 눈에 띄게 낙담한 모습이었다'며 '이날 다저스 타선은 득점권 찬스에서 6타수 1안타의 빈공에 허덕였다. 무려 6개의 잔루를 남기는 등 어김없이 팬들에게 실망감을 안겼다'고 조명했다.

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이날 다저스는 1대2로 패배했다. 6안타에 그쳤고, 1-1로 맞선 9회말 끝내기를 허용했다. 승부처에서의 침묵이 뼈아팠다. 매체는 '1-1로 팽팽하게 맞선 6회 1사 만루의 황금 찬스를 잡으며 마침내 다저스가 승기를 굳히는 듯했다'면서도 '하지만 타선은 또다시 득점권 주자들을 홈으로 불러들이지 못하며 팬들에게 너무나도 익숙한 절망적인 순간을 재현했다'고 지적했다.

매체는 이어 '162경기 체제의 긴 시즌에서 1패는 가볍게 털고 일어날 수 있다. 그러나 현재 다저스의 무기력한 타선은 심각한 우려를 자아내는 고질적인 추세가 되고 있다'며 '최근 다저스 타선은 주자를 누상에 내보내고도 이를 득점으로 연결하지 못하고 있다. 안타와 볼넷은 나오지만 정작 전광판에는 아무런 점수도 찍히지 않는 실정'이라고 짚었다.

DETROIT, MICHIGAN - AUGUST 28: Teoscar Hernandez #37 of the Los Angeles Dodgers celebrates scoring a run in the eighth inning against the Detroit Tigers at Comerica Park on August 28, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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사령탑인 데이브 로버츠 감독도 답답한 마음을 내비쳤다. 로버츠 감독은 "우리 모두 엄청난 좌절감을 느끼고 있다. 당연히 지금보다 훨씬 잘해야 한다는 것을 안다"면서도 "하지만 이제는 '그래서 도대체 우리가 무엇을 어떻게 해야 하는가?'라는 근본적인 질문에 직면했고, 내 머릿속은 온통 그 생각뿐"이라고 했다.

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문제는 해답조차 보이지 않는다는 점이다. 타선 부진 원인에 대한 질문에 로버츠 감독은 "정확히 무엇이 부족한지 나조차도 모르겠다"고 털어놓으며 "선수들이 열심히 훈련하고 있고, 의지와 재능도 넘친다는 것을 잘 안다. 하지만 우리는 꽤 오랫동안 이 요소들을 하나로 뭉쳐내지 못하고 있다. 이 침체된 타선을 깨우기 위해 내가 벤치에서 무엇을 할 수 있을지 깊이 고민해 봐야겠다"고 이야기했다.

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'다저스네이션'은 '다저스가 지난 몇 년간 8월에 슬럼프를 겪은 전례가 있긴 하지만, 매번 마법처럼 반등 스위치를 켤 수 있는 것은 아니다'라며 '다저스 타선이 기적처럼 타격감을 되찾을 수도 있겠지만, 끝 모를 슬럼프가 계속될수록 구단 안팎의 긴장감과 불안감은 걷잡을 수 없이 커질 것'이라고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com