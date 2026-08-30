'토종 탑티어' 에이스 안우진, '절친' 곽빈과 맞대결에서 왜 흔들렸나→"홈런을 허용한 후…" [잠실 현장]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산과 키움의 선발투수 곽빈과 안우진이 마운드에 올라 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회말 2사 1루 안우진이 안재석에 재역전 2점홈런을 허용하며 타구를 바라보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "4회까지는 완벽하게 던졌는데, 5회 홈런을 맞은 뒤 밸런스가 흔들린 점이 아쉬웠다. 본인은 괜찮다고 하지만 아직 100% 완벽한 상태는 아니다. 다음 등판을 위해 과감히 끊었다."

키움 히어로즈 설종진 감독이 30일 경기에 앞서 전날 곽빈(두산 베어스)과의 선발 맞대결에서 5이닝 7안타 3볼넷 5탈삼진 5실점한 에이스 안우진의 투구 내용을 복기했다.

안우진은 29일 잠실 두산전에서 4회까지 1실점 호투를 펼치며 명품 투수전을 이끌었으나, 5회 들어 급격한 위기를 맞았다.

Advertisement

설 감독은 "4회까지는 좋은 피칭을 펼쳤다"라며 "하지만 5회 안재석에게 홈런을 허용한 뒤 투구 밸런스가 미세하게 흔들리면서 포심 패스트볼의 제구가 잡히지 않았다"라고 돌아봤다.

이어 "직구 제구가 흔들리다 보니 볼넷을 2개 연달아 내줬고, 직구를 노린 타자들에게 연속 안타를 허용했다"라며 "투구 수가 아직 남아있긴 했지만, 밸런스가 무너진 상태에서 6회에 다시 올리는 것은 무리라고 판단해 다음 등판을 대비해 5회까지만 던지게 하고 일찍 교체했다"라고 설명했다. 이날 안우진은 78개의 공을 던졌다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 4회말 안우진이 심판진과 이야기를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

Advertisement

이어 설 감독은 "결국 안재석에게 홈런을 맞은 이후 본인의 투구 밸런스가 흔들렸던 것이 연속 실점과 사사구로 이어진 핵심 원인"이라고 분석했다.

Advertisement

설 감독은 "올해 안우진 선수는 복귀 후 몸을 온전히 만들어가는 과정에 있다"라며 "선수 본인은 매번 '몸 상태가 다 올라왔고 완벽하다'고 말하지만, 벤치에서 보기에는 아직 전성기 시절의 100% 밸런스까지는 도달하지 못했다"라고 진단했다.

Advertisement

이어 "경기마다 투구 밸런스에 기복이 조금씩 나타나는 이유도 그 때문"이라며 "지금 무리하게 많은 이닝을 끌고 가기보다 한 단계씩 페이스를 회복하게 돕는 것이 맞다. 올 시즌을 잘 마치고 나면 내년에는 훨씬 더 압도적이고 완벽한 에이스의 모습으로 돌아올 것"이라고 굳은 신뢰를 보냈다.

한편 이날 키움은 서건창(2루수)-추재현(중견수)-맷 데이비슨(지명타자)-케스턴 히우라(좌익수)-최주환(1루수)-김웅빈(3루수)-김건희(포수)-권혁빈(유격수)-이형종(우익수)으로 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 전준표다.

Advertisement

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com