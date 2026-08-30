이럴수가! 왕조 명물마저 내동댕이…폭풍우에 '초토화'된 라팍, 그라운드 할퀴고 관중석-더그아웃까지 '콸콸콸' → KT-삼성전 우천취소 [대구현장]

외야에서 노호성을 발하는 삼성 라이온즈 황금기의 상징 사자풍선. 갑자기 쏟아진 폭우와 강풍에 쓰러졌다. 비가 그친 뒤 삼성 구장관리팀에서 바로 세워놓았다. 김영록 기자

재난영화의 한장면마냥 물바다가 된 라이온즈파크. 김영록 기자

라팍을 덮친 폭풍우가 그라운드 여기저기 깊은 상흔을 남겼다. 결국 30일 열릴 예정이던 KT 위즈-삼성 라이온즈의 시즌 13차전은 우천 취소됐다. 김영록 기자

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "더그아웃 출입이 어렵습니다. 브리핑은 이쪽에서 진행하겠습니다."

원정팀 감독 브리핑을 위해 더그아웃으로 향하던 취재진의 발걸음이 막혔다. 마치 영화 속 허리케인을 보는듯했던 거대한 폭풍우는 잠깐 사이에 라이온즈파크를 온통 뒤흔들어놓았다.

30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 시즌 13차전은 오후 4시35분쯤 우천 취소 결정이 내려졌다.

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불과 1시간 전만 해도 전혀 예상치 못한 일이었다. 오전 내내 비가 내리긴 했지만, 정오를 넘기면서 비가 그쳤다. 홈팀 삼성 선수단의 훈련이 시작된 오후 3시쯤에는 이미 그라운드가 대강 마르고, 구름 한쪽이 걷히면서 파란 하늘이 얼굴을 내민 상황이었다.

그런데 삼성 선수단이 야외 타격훈련을 마치고, KT 선수단이 훈련을 시작할 쯤 하늘이 급격하게 어두워졌다. 야구장 조명탑을 켜지 않으면 그라운드 시야가 확보되지 않을 정도로 어두워졌다.

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이윽고 오후 4시를 넘어선 시간 갑자기 물폭탄이 떨어졌다. 어마어마한 장대비를 머금은 폭풍우가 그대로 라이온즈파크에 들이닥쳤다. 실내에서도 조명탑 부근부터 그라운드까지 휘감는 거대한 비바람이 보일 정도였다.

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라팍을 덮친 폭풍우가 그라운드 여기저기 깊은 상흔을 남겼다. 결국 30일 열릴 예정이던 KT 위즈-삼성 라이온즈의 시즌 13차전은 우천 취소됐다. 김영록 기자

라팍을 덮친 폭풍우가 그라운드 여기저기 깊은 상흔을 남겼다. 결국 30일 열릴 예정이던 KT 위즈-삼성 라이온즈의 시즌 13차전은 우천 취소됐다. 김영록 기자

타격 연습중이던 KT 선수단이 우선 대피했다. 가장 큰 문제는 방수포 없이 직격탄을 맞은 그라운드였다. 구장관리팀이 일단 소형 방수포부터 덮고자 뛰쳐나왔다.

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하지만 쉬운 일이 아니었다. 비도, 바람의 강도도 '잠깐'이라기엔 상상을 초월했다. 관중석 쪽에선 폭포수마냥 빗물이 그대로 쏟아져내렸고, 양쪽 더그아웃은 발목까지 잠길 만큼 많은 물이 고이고 있었다.

무엇보다 안전이 문제였다. 여러 사람이 붙든 방수포가 마구 이리저리 휘날릴 만큼 강풍이 몰아쳤고, 결국 구장관리팀도 철수를 결정했다.

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몰아치는 폭풍우 속 완전히 노출된 그라운드는 거침없이 상흔이 새겨졌다. 내야, 외야, 파울 지역 할 것 없이 빗줄기가 할퀴고간 물웅덩이가 마구 파였다.

비가 그친 뒤 더그아웃도, 그라운드도 물 천지였다. 이강철 KT 감독은 더그아웃 한켠에 설치된 책상 위에 앉았고, 취재진 역시 계단 좌석 위에 올라가 브리핑을 진행했다. 야구장 곳곳은 물을 퍼내느라 전쟁통이었다.

이강철 감독의 브리핑이 시작된지 얼마 되지 않아 KBO 경기감독위원의 우천 취소 결정이 내려졌다. 도저히 경기를 진행할 수 있는 상태가 아니었다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com