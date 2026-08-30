문책성 보다 보호차원에 가까웠다. "거기서 실책 하나 더 하면 팀도 깨지는 상황" → 귀중한 선발 찬스, 3회 만에 불러들인 이유 [부산 현장]

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 3회말 2사 3루 손용준이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 유망주 손용준을 3이닝 만에 교체한 이유를 설명했다. 손용준은 실책 이후 빠졌는데 염 감독에 따르면 이는 문책성 보다 보호차원에 가까웠다.

염 감독은 30일 부산 롯데 자이언츠전에 앞서 팀은 물론 손용준도 더 데미지를 입을 수 있는 상황이었기 때문에 비교적 이른 시기에 교체를 단행했다고 밝혔다.

손용준은 29일 부산 롯데전에 6번타자 3루수로 선발 출전했다. 시즌 첫 스타팅이었다. 지난 27일 잠실 NC전에 대타로 나와서 2타수 2안타 1볼넷 활약을 펼친 덕분이었다.

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그러나 손용준은 2회말 수비 때 평범한 땅볼 타구를 놓쳤다. 공교롭게 이는 실점으로 이어졌다. 손용준은 3회초 타석까지 소화한 뒤 3회말 수비에 들어가며 문보경과 교체됐다.

염 감독은 "이기고 있었다. 수비 때문에 거기서 또 실책이 하나라도 나오면 팀도 깨지고 용준이도 깨질 수 있었다. 사실 어제 같은 타구는 하지 말았어야 하는 실수였다"고 돌아봤다.

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이어서 "자세가 높았다. 어떤 타구가 어떻게 오면 내가 어떤 자세를 취하고 어떻게 대응을 해야 하는지 몸이 자동적으로 반응이 나와야 한다. 손용준은 이제 시작"이라고 덧붙였다.

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손용준은 오히려 짧은 시간이지만 소중한 경험을 한 셈이다.

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염 감독은 "스타팅 기회를 준 것 자체가 소중한 시간을 내어준 것이다. 지금은 전반기하고 또 다르다"라며 손용준이 그 의미를 잘 알 것이라고 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com