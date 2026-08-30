동갑내기 '절친' 김영웅 부활, 이재현 자극제? '체크스윙' 실수로 친 안타가 터닝포인트 될까 [대구포커스]

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 이재현이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 오락가락 하는 부상 속 타격감마저 잃어버렸다. 이럴 때 뜻밖의 '행운'이 컨디션 회복의 발판이 되는 경우가 많다.

30일 대구 삼성라이온즈파크에서 만난 박진만 삼성 감독의 표정은 밝았다.

특히 전날 2-0으로 앞선 4회말 김영웅이 폭풍질주로 2루타를 만든 장면 이야기가 나오자 얼굴 가득 미소를 띄웠다. 그는 "젊은 선수들은 분위기를 타면 달라진다"며 웃었다.

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"(김)영웅이가 요즘 위축돼있었는데, 타격 페이스가 올라가니 타석에서도 자신감이 붙었다. 어린 선수들은 힘이 붙으면 질주 본능 같은게 눈을 뜬다. 2아웃인데 2루까지 가줬고, (강)민호가 적시타를 쳐줘서 추가점을 낸게 어제 승리하는데 큰 도움이 됐다."

어느 정도 컨디션을 끌어올렸다 한들, 아직도 2할에 미치지 못하는 타율(1할9푼7리)에 3홈런이 전부다. 김영웅으로선 남은 정규시즌 최대한 컨디션을 끌어올려 지난해 같은 가을야구 활약을 꿈꿔야하는 입장.

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부진했던 김영웅의 부활은 동갑내기 절친인 이재현에게도 자극제가 될 수 있다. 데뷔 첫해부터 삼성 주전급 내야수로 발탁됐던 이재현에게 올해 타율 2할2푼8리는 커리어 로우 기록이다.

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지난해(555타석)의 절반에도 못 미치는 237타석을 소화했는데, 14홈런에 OPS(출루율+장타율) 0.807을 기록하며 여전한 펀치력을 과시했다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 8회말 솔로홈런을 날린 삼성 김영웅. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회말 1사 2루 삼성 이재현이 투런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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하지만 박진만 감독은 이재현과 김영웅의 타격스타일은 전혀 다르다고 강조했다. 김영웅은 풀스윙에 기반한 거포형 타자다. 2024년 28홈런, 2022년 22홈런을 쏘아올렸던 그다.

반면 이재현은 상대적으로 부드러운 스윙에 한방을 겸비한 스타일. 2023년부터 12-14-16-14홈런을 치며 4년 연속 두자릿수 아치를 달성했다. 박진만 감독은 "(이)재현이는 카운트나 상황에 맞춘 스윙을 할 줄 아는 선수다. 단순히 힘이 좋다기보단 정타를 맞추는 컨택 능력이 좋고, 그 포인트를 밀고 나가는 팔로스루에 힘이 있다보니 장타가 나온다"고 설명했다.

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올해 45개의 안타 중에 14개가 홈런이다. 사령탑은 "경험이 쌓이면서 대처능력이 많이 발전한 것 같다. 스윙궤도에 조금 손을 대는 것 같더니 요새는 다시 자기 스타일로 치고 있는데, 한번쯤 계기가 있으면 확 달라질 수 있다. 수도권 원정 때 자기가 아는 레슨장에 가서 따로 연습도 하더라. 머릿속에 야구 생각밖에 없는 선수"라고 강조했다.

사진제공=삼성 라이온즈

공교롭게도 전날 '계기'가 될만한 장면이 있었다. 6회초 2사 주자없는 상황에 등장한 이재현은 KT 선발 로건의 슬라이더에 속아 배트를 냈는데, 하프스윙쯤에서 멈췄지만 이미 공이 배트에 맞은 뒤였다. 그런데 공교롭게도 그 타구가 내야를 넘기는 우전안타가 됐다.

"노리고 쳐도 그만큼 날리기가 쉽지 않은데, 체크스윙인데 정타로 내야를 넘긴다는게…의외로 제대로 쳤으면 파울이 됐을 상황이라고 본다. 이런 계기 하나로 타격 리듬이나 밸런스가 갑자기 잡히는 경우가 있다. 기대하고 있다."

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com