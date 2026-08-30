'다저스 최악이 현실됐다' 신체의 한계 왔나, 투타겸업 포기할 때인가

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]LA 다저스에게는 최악의 상황이 현실이 됐다. 오타니 쇼헤이의 투수 복귀가 또 미뤄졌다. 신체가 더이상 투타겸업을 버티지 못하는 것 아니냐는 이야기가 나온다.

다저스 오타니의 투수 복귀가 다시 무산됐다. 오타니는 지난 7월 4일(이하 한국시각) 샌디에이고 파드리스전(6이닝 3실점)을 마지막으로 마운드에 서지 못하고 있다. 무릎과 상완 이두근 근육 부위에 통증이 지속되면서 투구시 불편함을 느끼고 있고, 7월초 이후에는 지명타자로만 출전 중이다.

당초 오타니는 31일 디트로이트 타이거즈전에 오프너로 등판해 1이닝을 소화할 예정이었다. 약 2개월여만의 투타겸업 복귀다. 그런데 하루전 복귀가 무산되고 말았다.

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데이브 로버츠 감독은 경기 전 '디 애슬레틱' 등 현지 매체들과의 공식 브리핑에서 "오타니는 내일 등판하지 않는다. (기존에 불편했던)팔, 무릎 등을 포함해 몸 컨디션 전체가 100%가 아니다"라면서 "언제 등판이 가능할지 지금으로서는 확정할 수 없다"고 밝혔다. 그러면서 "타자 출전에는 전혀 이상이 없는 상태"라고 덧붙였다.

오타니는 30일 디트로이트전에 1번-지명타자로 선발 출전해 4탕수 1안타 1삼진을 기록했다.

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'디 애슬레틱' 케이티 우 기자는 "다저스 구단은 현재 오타니에게 가장 적합한 방안을 찾기 위해서 여전히 노력 중"이라며 "오타니는 현재 전체 몸이 100%가 아니다. 지금 가장 어려운 부분은, 전체 컨디션이 100%가 아니라면 그에게 1이닝 오프너 역할을 시킬 이유가 있는지 판단을 해야 한다"고 전했다.

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오타니에게도, 다저스에게도 청천벽력이다. 오타니는 2024시즌을 앞두고 다저스로 이적하기 직전, 팔꿈치 수술을 받았다. 2024시즌에는 지명타자로만 한 시즌을 풀타임 소화하며 MVP를 소화했고, 지난해에는 단계적으로 투수 복귀에 나섰다. 오프너로 출전하며 후반기 성공적 투타겸업 복귀의 신호탄을 알렸다.

AP연합뉴스

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올 시즌 오타니의 목표는 풀타임 투타겸업이었다. 때문에 시즌 초반부터 페이스를 끌어올려 선발투수 겸 지명타자로서의 입지를 더욱 다지는 것이 목표였는데, 올 시즌도 사실상 전반기 이후 투수 복귀는 어려워 보인다. 전반기 14경기에 등판한 오타니는 8승2패 평균자책점 1.79의 압도적 성적을 기록했고, 후반기에도 공백이 크지만 않았다면 투타겸업으로 인한 MVP 수상이나 데뷔 첫 사이영상까지도 노려볼 수 있었다. 하지만 모두 무산됐다.

다저스 입장에서는 무리시킬 이유가 없고, 이적후 활약 중인 타릭 스쿠벌이나 부상에서 복귀한 타일러 글래스나우를 비롯해 선발진도 여전히 탄탄하기 때문에 성적에 대한 걱정은 없다.

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그러나 문제는 앞으로 오타니의 가치다. 오타니는 메이저리그 진출 이후로도 투타겸업에 대한 확고한 고집을 이어왔다. 그리고 그로 인해 '유니콘'이라는 별명까지 얻을 수 있었다.

하지만 오타니도 이제 30세를 넘어서면서 신체가 한계에 도달한 것 아니냐는 이야기가 나오기 시작했다. 타자로만 뛰는 오타니 역시 대단히 위협적인 존재지만, 투타겸업을 유지하는 것보다는 가치가 떨어질 수밖에 없다. 또 지명타자가 아닌, 수비 소화에 대한 고민도 해야 한다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com