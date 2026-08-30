'197이닝 든든갑' 삼성 에이스, 복귀준비 완료! 상무전 6이닝 1실점 역투…"빠르면 주말 LG전 출격" [대구포커스]

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 후라도. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 삼성 라이온즈 아리엘 후라도가 마운드 복귀 준비를 마쳤다.

후라도는 30일 문경 상무야구장에서 열린 삼성과 국군체육부대(상무)와의 연습경기에 등판, 1군 엔트리 복귀를 앞두고 마지막 담금질에 나섰다.

총 7이닝으로 치러진 이날 경기는 1대1 무승부로 끝났다.

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후라도는 상무를 상대로 6이닝 1실점으로 역투했다. 6피안타 1사사구를 허용했고, 삼진 6개를 잡아냈다. 총 투구수는 77개.

직구 최고 구속은 147㎞까지 나왔고, 최고 144㎞ 투심과 143㎞ 컷패스트볼, 커브, 슬라이더, 체인지업 등 다양한 구종을 시험했다.

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같은날 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 KT 위즈와 삼성의 시즌 13차전은 우천으로 취소됐다.

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박진만 삼성 감독은 후라도의 근황에 대해 "퓨처스 경기가 없어서 오늘 문경에서 상무와의 연습경기를 잡았다. 마침 박치왕 (상무)감독님께서 상무도 경기가 없다고 하시더라"면서 "오늘 투구수를 80~90개 채우고, 불펜에서 100구까지 채울 예정"이라고 설명했다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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후라도의 단기 대체 외국인 선수로 영입된 오스틴 보스는 지난 29일을 끝으로 최초 6주 계약이 만료된 상황. 하지만 삼성은 보스와의 추가 협의를 통해 오는 9월 15일까지 2주짜리 추가 계약을 맺은 상황이다.

보스는 삼성 합류 후 5경기 23이닝, 1승3패 평균자책점 6.26으로 실망스런 기록을 보이고 있다. 다만 지난 19일 SSG 랜더스전에서 5이닝 2실점을 기록하며 한국 무대 첫승, 25일 키움 히어로즈전에선 6이닝 2실점으로 첫 퀄리티스타트를 따내는 등 밸런스를 잡아가는 모습이다.

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삼성 입장에선 후라도의 복귀가 최우선이다. 후라도의 건강에 초미의 관심을 기울이는 한편, 보스와의 계약 잔여기간에는 크게 연연하지 않는 모습.

박진만 감독도 "보스에게 기대되는 부분도 있다. 최근 2경기 분위기를 잘 탔고, 한국 야구에서 적응해가는 모습이다. 좋은 구위, 다양한 구종을 가진 투수고, 갈수록 좋아질 거라고 본다"면서도 "지금 후라도가 복귀를 준비중인 상황이니까, 오늘 경기 끝나고 컨디션이나 진단 내용을 지켜볼 것"이라고 했다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 후라도. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

이어 "후라도가 바로 복귀할 수 있다는 결론이 내려지면 오는 주말 LG 트윈스전부터 투입할 예정이다. 다만 우천 변수도 있고 해서 하루이틀 정도 바뀔 수도 있다"라고 덧붙였다.

보스에 대해서도 "(후라도 복귀전에)1번만 등판할 수도 있고, 보스의 등판 일정에 따라 후라도의 일정이 달라질 수도 있다. 좀더 지켜보겠다"고 강조했다.

후라도는 30경기 197⅓이닝을 소화하며 15승8패 평균자책점 2.60을 기록한 KBO리그를 대표하는 외인 에이스다. 키움 시절인 2023~2024년부터 3년 연속 30경기 등판, 연평균 190이닝 이상을 소화하며 3년 연속 두자릿수 승수를 달성했다(3년간 37승).

올시즌은 부상으로 인해 이닝도, 승수 기록도 깨질 위기다. 현재까지 17경기 107이닝을 소화하며 5승1패 평균자책점 3.11에 그치고 있다.

하지만 삼성이 12년만의 한국시리즈 우승을 차지하기 위해선 후라도의 완전한 부활이 꼭 필요하다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com