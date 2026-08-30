두산베어스, '망곰 페스티벌'로 증명한 KBO 최강 'IP 마케팅의 힘'…잠실구장과 작별 콘셉트도 있다

사진제공=두산 베어스

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스가 인기 캐릭터 '망그러진 곰'과의 협업을 통해 KBO리그 스포츠 IP(지식재산권) 컬래버레이션의 새로운 기준을 세웠다.

두산은 8월 28~30일 키움 히어로즈전부터 9월 1~3일 LG 트윈스전까지 6연전에 걸쳐 '망곰베어스 페스티벌'을 개최했다. 단발성 이벤트에 그쳤던 기존 '망곰베어스 데이'의 틀을 깨고, 구단과 인기 캐릭터, 팬들이 한데 어우러지는 대형 축제로 판을 대폭 키웠다.

이번 페스티벌은 잠실야구장과의 작별을 앞두고 구장의 유서 깊은 역사를 기리는 '레트로(Retro)'를 핵심 테마로 잡았다.

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어센틱 유니폼부터 공식 MD 상품, 전광판 키비주얼, 온·오프라인 이벤트 디자인까지 레트로 감성의 통일된 아이덴티티를 적용해 팬들의 몰입도를 극대화했다.

축제 개막에 앞서 두산 선수들이 직접 참여한 '망곰베어스 사생대회' 콘텐츠를 공개하며 팬들의 폭발적인 호응과 기대감을 이끌어냈다.

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경기 당일 잠실야구장은 단순한 스포츠 경기장을 넘어 경기 시작 전부터 온 가족이 즐기는 종합 엔터테인먼트 공간으로 탈바꿈했다.

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망그러진 곰의 시그니처 매력을 살린 '망곰이 콧물 터트리기', 다양한 미션을 수행하는 체험형 이벤트 부스, 그라운드 포토타임 등을 운영해 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

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경기장 외곽에서는 신나는 브라스밴드 공연, 삐에로 풍선아트, 페이스페인팅 부스가 쉴 새 없이 이어지며 야구장을 찾은 남녀노소 팬들의 축제 분위기를 한껏 돋웠다.

팬들의 뜨거운 열기는 수치로도 즉각 증명됐다. 잠실구장에 마련된 레트로 팝업스토어는 두산베어스가 최근 3년간 운영한 모든 팝업스토어를 통틀어 '일평균 매출'과 '방문객 수' 모두 역대 최고치를 경신했다. 구단 측은 무더위 속 팬들의 안전과 편의를 위해 조기 오픈을 실시하고 얼음물을 무료 배부하는 세심한 운영을 펼쳤다.

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KBO 구단 최초로 선보인 커스텀 아크릴 키홀더 '저지스냅'은 팝업스토어를 능가하는 긴 대기 줄을 형성하며 이번 페스티벌 최고의 인기 아이템으로 등극했다. 원하는 선수의 이름과 등번호를 직접 각인할 수 있어 소장 가치를 높였으며, 일본(NPB)과 대만(CPBL) 프로리그와 협업해 온 제작업체 관계자들조차 한국 팬들의 폭발적인 화력에 혀를 내둘렀다는 후문이다.

이번 행사의 가장 큰 성공 요인은 상품 판매에 매몰되지 않고 '팬 경험의 확장'에 집중했다는 점이다. 선수단 전원이 스페셜 유니폼을 착용하고 그라운드를 누비는 동안, 망그러진 곰 캐릭터가 응원단상에서 팬들과 함께 목청껏 응원가를 부르며 완벽한 일체감을 이뤄냈다.

올해 초 러닝 이벤트 'V RUN'으로 신선한 충격을 줬던 두산은 이번 페스티벌을 통해 스포츠 IP를 '단순히 구매하는 굿즈'에서 '다 함께 즐기는 특별한 놀이 문화'로 진화시켰다.

잠실야구장에서의 마지막 시즌을 보내고 있는 두산은 올해 그 어느 때보다 과감하고 다채로운 팬 친화 마케팅을 선보이고 있다. 야구장을 감성적인 콘서트장으로 탈바꿈시킨 'D-STAGE'를 론칭해 자우림, CNBLUE 등 최정상급 아티스트들의 라이브 무대를 선보였으며, 한여름 무더위를 시원하게 날려준 '두플래시(Dooplash) 시리즈' 등 차별화된 기획으로 팬들에게 색다른 즐거움을 끊임없이 선물하고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com