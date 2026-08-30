"깜짝 놀랐다" 데뷔 첫 톱타자 배치→초구 헤드샷 충격, 큰 부상은 피했다[대전현장]

테일러의 초구에 머리를 맞고 쓰러진 유민. 대전=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대전=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스 외야수 유민(23)이 가슴을 쓸어내렸다.

데뷔 첫 톱타자 출전 경기에서 초구에 머리를 맞고 그대로 쓰러졌다.

유민은 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스전에 1번 우익수로 선발출전했다.

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1회말 첫 타석에서 테일러의 초구 130㎞ 스위퍼에 헬멧을 강타당했다. 비록 변화구였지만 퍽 소리가 들릴 만큼 정통으로 충격이 크게 맞았다.

그 자리에서 쓰러지자 트레이너 등 스태프가 놀라서 뛰어나와 상태를 살폈다. 우려를 낳았지만 스스로 일어서 1루로 향했다. 자칫 큰 부상으로 이어질 뻔 한 아찔했던 순간.

테일러의 초구에 머리를 맞고 쓰러진 유민. 대전=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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유민은 후속 타자 문현빈이 삼진을 당할 때 2루도루에 성공했다. 전날 데뷔 첫 홈런에 이은 데뷔 첫 도루 성공. 하지만 후속타 불발로 홈을 밟는 데는 실패했다.

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이날은 공교롭게도 유민의 데뷔 첫 톱타자 출전일이었다.

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올시즌 8번째 선발 출전에서 가장 중책을 맡았다. 유민은 전날인 29일 NC전에 교체 출전해 9회 투런홈런을 날린 바 있다. 데뷔 첫 홈런이 중월 130m 대형홈런이었다. 28일 1군에 콜업된 다음날 터뜨린 장쾌한 한방.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

한화 김경문 감독은 경기 전 "2군에서 있다가 왔는데 대타 타석에서 깜짝 놀랐다. 안타 치기도 힘든데 홈런을 친 것은 본인이 노력을 많이 했다는 뜻이다. 그 부분을 높게 샀다"며 "오늘 1번 타자로서 잘 쳐주면 더 좋고, 상대 투수(테일러)가 조금 우리가 도전하는 투수인 만큼 잘 싸웠으면 좋겠다"고 기대했다.

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테일러의 초구에 머리를 맞고 쓰러진 유민. 대전=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

테일러는 한화전 올시즌 3경기에서 2승무패 1.15로 '천적'으로 군림하고 있다.

허인서(4타수3안타) 정도를 빼면 딱히 잘 친 타자가 없다. 그 와중에 출전경기도 많지 않은 유민이 테일러를 상대로 2타수1안타를 기록중이다.

가장 강한 투수를 상대로 타선의 물꼬를 트는 역할을 부여받은 신예거포 유망주. 첫 타석 부상 위기를 넘기고 출전을 이어갈 수 있게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com