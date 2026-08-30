부산 기습 폭우! → 30분 만에 물웅덩이 최소 10개. LG-롯데전 3회 우천 노게임 [부산 현장]

부산=한동훈 기자

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 30분 만에 사직구장이 물바다로 변했다. 비가 그쳤다고 해도 정상 진행은 무리였다.

30일 부산 사직구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기가 우천 노게임 처리됐다.

LG가 2-0으로 앞선 3회말 기습적인 폭우가 쏟아졌다. 오후 7시 3분 선수단이 철수하고 대형 방수포를 깔았다. 7시 38분 노게임이 선언됐다.

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시야를 가릴 정도로 굵은 빗줄기가 퍼부었다. 경기장 곳곳에 물이 흠뻑 고였다. 파울지역과 외야에 물 웅덩이가 최소 10개는 생성됐다.

이번 주말 3연전은 비 때문에 제대로 거행되지 않았다.

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28일 경기는 진작에 취소됐다. 29일 경기는 두 차례 우천 중단 끝에 강우 콜드로 끝났다.

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마지막 날 마저도 정상 진행이 물거품됐다.

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기상청은 오후 7시 10분 현재 전남권과 경상권에 호우특보를 발효했다.

기상청은 오후 8시까지 10㎜ 강수량을 예고했다.

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보통 맞으면서 경기를 강행할 수 있는 강수량은 1㎜ 내외다. 이 또한 그라운드 사정이 양호할 때 이야기다.

LG 선발투수 톨허스트는 시즌 12승 기회를 다음으로 미뤘다.

타점 1위 LG 오스틴은 2타점을 추가했지만 이 또한 비에 떠내려갔다.

롯데 선발 나균안은 3이닝 동안 63구를 던지며 2실점 고전했으나 역시 무효가 되면서 한숨 돌렸다.

LG는 잠실로 이동해 9월 1일부터 두산 베어스와 주중 3연전을 펼친다.

롯데는 대구 삼성 원정을 떠난다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com