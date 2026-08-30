'1회에만 6실점 大참사'…키움 영건, 4이닝 7실점 '와르르' 무너졌다 [잠실 현장]

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 최근 마운드 위에서 보여줬던 당찬 호투가 무색해지는 충격적인 난조였다. 키움 히어로즈의 영건 선발 전준표가 경기 시작과 동시에 1회에만 6실점하는 등 난타를 당하며 무너졌다.

전준표는 30일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 원정 경기에 선발 등판해 4이닝 동안 8안타 5볼넷 3탈삼진 7실점을 기록하며 고개를 숙였다. 제구 불안과 초반 밸런스 난조가 겹치며 1회부터 경기 주도권을 완전히 넘겨주고 말았다.

경기 시작과 동시에 두산 타선의 화력이 전준표의 공을 사정없이 두들겼다. 1회 선두타자 박찬호에게 중전 안타를 맞은 뒤 안재석에게 볼넷을 내주며 무사 1, 2루 위기에 몰렸다. 이어 박준순에게 좌전 적시타를 허용해 선취점을 내줬다.

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흔들린 전준표는 양의지에게 좌중간 적시타를 맞아 주자 2명을 모두 홈으로 들여보내며 순식간에 0-3으로 끌려갔다. 후속 타자 유니오 세베리노에게마저 좌중간을 가르는 적시 3루타를 헌납하며 스코어는 0-4까지 벌어졌다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 1회말 무사 2,3루 전준표가 양의지에 2타점 적시타를 치고 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

기세가 오른 두산은 조수행과 정수빈이 연속 적시타를 터뜨리며 1회에만 대거 6점을 뽑아냈다. 전준표는 1회에만 6개의 안타와 볼넷을 허용하며 사실상 승기를 초반에 내줬다.

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2회와 3회를 추가 실점 없이 넘기며 안정을 찾는 듯했던 전준표는 4회에 다시 제구 난조로 흔들렸다. 4회 1사 후 안재석에게 우전 2루타를 맞았고, 박준순을 중견수 뜬공으로 처리했으나 양의지에게 볼넷을 내주며 2사 1, 2루에 몰렸다. 이어 김민석에게 우전 적시 2루타를 얻어맞으며 7점째를 실점했다.

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결국 전준표는 4회까지 7실점을 기록한 채 5회 마운드를 불펜진에 넘겼다. 앞선 등판에서 보여준 위력적인 공 끝과 자신감 넘치는 피칭이 자취를 감췄다. 1회 스트라이크존 한가운데로 몰린 실투와 급격히 흔들린 릴리스 포인트가 두산 타선의 표적이 됐다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 1회말 무사 2,3루 전준표가 양의지에 2타점 적시타를 치고 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com