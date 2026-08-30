'초대형 몬스터투런'…두산 안재석, 데뷔 첫 두 자릿수 '10호 홈런' 폭발 [잠실 현장]

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회말 2사 1루 안재석이 2점홈런을 치고 고토 3루 코치와 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회말 2사 1루 안재석이 2점홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 방망이 중심에 맞는 순간 담장을 넘어가는 초대형 홈런이었다. 두산 베어스 내야 안재석(24)이 타구속도 172.5㎞의 미사일 타구로 데뷔 첫 시즌 10호 홈런 고지를 밟았다.

안재석은 30일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 5회말 2사 1루 찬스에 타석에 들어서 우중간 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 130.5m 대형 투런 홈런을 쏘아 올렸다.

두산이 7-0으로 크게 앞선 5회 2사 후 리드오프 박찬호가 볼넷을 골라 출루하며 다시 한번 득점 기회를 잡았다. 타석에 들어선 안재석은 2B2S 볼카운트에서 키움 두 번째 투수 김선기의 5구째 135㎞ 슬라이더가 스트라이크존 한가운데로 몰리자 지체 없이 배트를 돌렸다.

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30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회말 2사 1루 안재석이 2점홈런을 치고 선행주자 박찬호의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회말 2사 1루 안재석이 2점홈런을 치고 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

완벽한 타이밍에 걸린 타구는 맞는 순간 잠실구장 우중간 관중석 상단으로 날아갔다. 스코어는 단숨에 9-0으로 벌어졌다.

전날(29일) 키움 에이스 안우진을 상대로 균형을 깨는 홈런을 터뜨렸던 안재석은 이날도 4회 2루타에 이어 5회 쐐기 투런포를 가동하며 연이틀 홈런포를 가동했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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