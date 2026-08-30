데이비슨 '135m 대형홈런'에 세베리노'145m 괴력포'로 응수…국내 최대 잠실구장이 좁아보였다 [잠실 현장]

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 데이비슨이 솔로홈런을 치고 김준완 1루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "국내에서 가장 넓은 잠실구장이 좁아 보였다."

잠실의 밤하늘이 두 외국인 거포의 화력쇼로 뜨겁게 달아올랐다. 키움 히어로즈의 맷 데이비슨이 135m짜리 전광판 밑 직격포로 포문을 열자, 두산 베어스 유니오 세베리노가 곧바로 145m 전광판을 맞추는 투런아치로 맞불을 놓으며 역대급 파워 맞대결을 펼쳤다.

30일 서울 잠실구장에서 열린 키움과 두산의 맞대결 6회, 양 팀의 중심 타선을 책임지는 외국인 타자들이 연속해서 잠실구장 전광판을 때리는 괴력의 홈런포를 쏘아 올렸다.

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키움의 침묵을 깬 것은 데이비슨의 압도적인 배트 스피드였다. 0-9로 크게 뒤진 6회초 선두타자로 나선 데이비슨은 2B2S 볼카운트에서 두산 선발 최민석의 6구째 142.0㎞ 투심 패스트볼을 통타했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 데이비슨이 솔로홈런을 치고 박정음 3루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

빨랫줄처럼 뻗어나간 공은 잠실구장 전광판 밑을 그대로 강타하며 비거리 135m의 시즌 16호 솔로포로 연결됐다. 팀의 영봉패 위기를 벗겨낸 시원한 한 방이었다.

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하지만 데이비슨의 홈런 여운이 가시기도 전, 6회말 두산 세베리노의 방망이가 더 거대한 포물선을 그렸다. 6회말 1사 1루에서 타석에 들어선 세베리노는 상대 구원투수 정현우의 실투를 걷어 올려 전광판을 맞추는 타구를 날려 보냈다.

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타구의 비거리는 무려 145m. 1회 1타점 3루타를 친 세베리노가 승부에 완벽한 마침표를 찍은 쐐기 투런포까지 쏘아올려 두산 관중석을 흥분시켰다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 데이비슨이 솔로홈런을 치고 히우라와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com