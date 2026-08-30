4-0→4-7→7-7→10-7, 세상에 이런 경기가...한화 연패 탈출의 간절함, NC 재역전 3연승으로 저지[대전리뷰]

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 천재환이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 정현석 기자]NC 다이노스가 연장승부 끝 끈질긴 타선의 힘으로 3연승을 달렸다.

NC는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 7-7로 맞선 10회초 2사 2, 3루에서 터진 천재환의 결승타와 상대 실책으로 3득점 하며 10대7로 승리했다.

7-7로 팽팽하던 10회초 2사 후 집중력을 발휘했다. 서호철이 풀카운트 승부 끝 볼넷으로 출루했고, 김형준의 좌익선상 2루타로 2사 2,3루.

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천재환이 김서현의 바깥쪽 흘러나가는 슬라이더를 몸이 빠지면서도 기술적 배팅으로 우익수 앞에 떨어뜨렸다. 7-7 균형을 깨는 결승타. 이어진 2사 1,3루에서 김주원의 평범한 우익수 뜬공을 교체출전한 이도훈이 어이 없게 놓치면서 모든 주자가 홈을 밟아 10-7. 경기는 사실상 끝이었다. NC는 3경기 연속 두자리 수 득점으로 화끈한 타선의 힘을 이어갔다. 최근 절정의 타격감을 자랑하는 천재환은 멀티히트 4타점으로 승리를 이끌었

다. 신영우와 배재환 손주환 전사민 등 불펜진이 무실점 역투로 재역전승의 발판을 마련했다.

최근 타선 침체를 겪던 한화는 모처럼 홈런 3방 포함, 집중력 있게 터졌다. 0-4로 뒤지던 5회 강백호의 역전 투런홈런 등 5타자 연속 안타로 단숨에 역전에 성공했다. 6회 김태연 한지윤의 연속타자 홈런으로 7-4까지 만들었다. 홈팬들 앞에서 끝까지 최선을 다했지만 선발의 조기강판으로 이어진 불펜이 리드를 지켜내지 못하며 6연패에 빠지고 말았다.

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이날 전까지 2연승 NC와 5연패 한화. 초반 분위기는 NC의 흐름이었다.

2회초 선두 박건우의 안타와 김휘집의 볼넷으로 만든 2사 1,2루에서 최근 뜨거운 천재환이 우중간을 가르는 선제 2타점 적시타를 날렸다. 곧바로 김주원의 적시타가 이어지며 3-0. NC는 여세를 몰아 3회초 1사 후 박건우가 한화 선발 황준서의 높은 포크볼을 당겨 시즌 17호 좌월 솔로포로 4-0으로 달아났다.

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 2회초 2사 1,2루 NC 블레인이 2타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

한화는 올시즌 한화전 3경기 2승 무패 평균자책점 1.15를 기록중인 '천적' NC 선발 테일러를 맞아 초반 고전했다. 4회까지 단 하나의 안타로 치지 못한 채 무기력하게 끌려갔다.

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선발 황준서가 3이닝 만에 7안타 1볼넷 4실점으로 조기 강판하며 6연패에 대한 우려가 짙어지던 시점.

하지만 휴일을 맞아 구장을 가득 메운 홈팬들 앞에서 한화 타선이 힘을 냈다

4회 무사 1루에 등판한 베테랑 투수 주현상이 2이닝 동안 6타자를 퍼펙트로 NC 타선의 상승흐름을 막아내면서 분위기를 바꿨다.

한화는 5회말 2사 후 엄청난 집중력을 발휘하며 5타자 연속안타로 5득점 하며 단숨에 전세를 역전시켰다.

2사 후 이도윤이 좌전안타로 상위타선으로 연결했다. 데뷔 첫 톱타자 배치된 유민이 좌전안타로 2사 1,2루를 만들자 문현빈이 우익선상 2루타로 1점을 만회했다.

이어진 2사 2,3루에서 노시환이 테일러의 바깥쪽 투심을 결대로 밀어 1루수 옆을 스쳐가는 2타점 적시 2루타로 3-4 한점 차로 추격했다. 곧바로 강백호가 테일러의 151㎞ 낮은 초구 패스트볼을 통타해 가운데 담장을 넘

기는 시즌 27호 역전 결승 투런포를 터뜨렸다. 한화 타선의 상징 강백호가 팀과 함께 깨어나는 순간.

4회까지 한화 천적 답게 무안타 무실점으로 순항하던 NC 선발 테일러는 5회에만 6안타로 5실점 하며 아쉬운 등판을 마무리 했다.

5회 깨어난 한화 타선의 기세는 6회에도 이어졌다. 5-4로 앞선 6회말 김태연 한지윤이 시즌 30번째 백투백 홈런을 날리며 7-4로 달아났다. 선두 김태연이 NC 바뀐 투수 송명기의 146㎞ 직구를 통타해 시즌 11호 홈런을 날렸다. 이어 타석에 선 한지윤이 스위퍼를 통타해 빨랫줄 타구로 다시 한번 왼쪽 담장을 넘겼다. 우투수 상대로 처음으로 기록한 올시즌 3호 홈런.

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC 신영우가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

하지만 순식간에 역전을 허용한 NC도 쉽게 물러서지 않았다.

7회초 1사 1루에서 최근 침묵하던 블레인이 장유호의 150㎞ 높은 직구를 밀어 몬스터월을 넘기는 투런홈런으로 6-7 한점 차로 다시 추격을 시작하며 승부를 미궁에 빠뜨렸다. NC는 8회초 선두 김휘집의 안타와 이우선의 볼넷으로 만든 1사 1,3루에서 천재환의 3루 땅볼 때 3루주자 김휘집이 홈을 밟아 7-7 동점으로 승부를 원점으로 돌렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=한화 이글스