'깜짝' 이범호의 단언, 왜 이 선수 1년 더 믿나…"내년에도, 앞으로 KIA 갈 방향과 맞아"

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 나성범이 투런포를 날린 뒤 타구를 바라보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

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[스포츠조선 김민경 기자] "내년에도 주장을 맡기려 한다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 최근 나름 깜짝 발표를 했다. 2027년 주장도 나성범에게 맡기기로 이미 마음을 정했고, 취재진 앞에서 공언했다. 그만큼 올해 캡틴 나성범의 여러 행보가 믿음직스러웠기 때문.

나성범은 진흥고-연세대를 졸업하고 2012년 2라운드 10순위로 NC 다이노스에 지명돼 프로 생활 시작했다. 3할-30홈런-100타점을 기대할 수 있는 리그 대표 거포였고, KIA는 2022년 시즌을 앞두고 FA 시장에 나온 나성범에게 6년 1590억원을 투자했다.

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나성범은 KIA 이적 3년차였던 2024년부터 주장 완장을 차기 시작했다. 2024년 KIA의 통합 우승을 이끌긴 했지만, 공교롭게도 나성범 개인은 힘든 시간을 보냈다. 2024년과 2025년 모두 햄스트링과 종아리 부상으로 공백기가 컸기 때문. 특히 지난해에는 나성범을 비롯해 김선빈 김도영마저 부상으로 오래 자리를 비우는 바람에 KIA는 정규시즌 8위에 그쳤다.

나성범은 우승팀 KIA가 8위까지 추락한 데 가장 큰 책임감을 느끼는 선수였다. 이범호 감독은 그 마음을 잘 알기에 나성범에게 올해도 주장 완장을 채워줬다.

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나성범은 비시즌부터 필라테스를 새롭게 시도하는 등 운동법에 변화를 줬다. 첫 번째 목표는 무조건 부상 없는 풀타임 시즌 완주였다. KIA 이적 첫해였던 2022년 외에는 한번도 풀타임을 뛰지 못했던 터라 팀에도 부채감이 컸다.

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후반기 막바지로 향해가는 지금. 나성범은 올봄 스스로 다짐과 같이 뱉었던 말들을 거의 지키고 있다. 일단 부상이 없다. 지명타자로 기용하며 출전 시간을 관리한 효과도 분명 있지만, 겨우내 흘린 땀들이 헛되지 않고 있다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 3회초 키움 알칸타라 상대 솔로홈런을 날린 KIA 나성범. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 6회 솔로홈런을 날린 KIA 나성범. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

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중심 타자의 몫도 충분히 해내고 있다. 111경기에서 타율 2할9푼8리(399타수 119안타), 24홈런, 77타점, OPS 0.910을 기록하고 있다. 스포트라이트는 40홈런에 도전하는 김도영이 받고 있지만, 나성범이 묵묵히 타선을 이끈 공도 무시할 수 없다. 덕분에 KIA는 3위까지 치고 올라가며 가을야구 복귀를 눈앞에 두고 있다.

이 감독은 "(나성범은) 워낙 스포트라이트를 많이 받고 선수 생활을 한 선수다. 올해는 젊은 선수들이 성장하는 데 있어서 (나)성범이 역할이 굉장히 컸다고 생각한다. 최근 2년 부상으로 빠진 시간이 많다 보니까. 젊은 선수들과 교감 못했던 것을 올해는 캠프부터 (노력해서) 함께 좋은 분위기로 끌고 가는 게. 주장에게 바랐던 모습이다. 올 시즌은 지난 2년 동안 못 했던 주장 역할을 하면서 자기 성적도 올리고, 팀 성적도 잘 이끌고 있어 긍정적이다. 내년에도 맡길 생각"이라고 밝혔다.

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KIA는 올해 히트 상품 박재현을 키웠고, 박재현의 성장에는 나성범의 몫이 적지 않다고 본다. 나성범은 팬들에게 박재현의 '아빠'라고 불릴 정도다. 이 감독은 나성범의 이런 리더십이 꾸준히 팀의 더 많은 어린 선수들에게 닿길 바라고 있다.

이 감독은 "원래 주장을 2년 하면 3년째는 안 하고 변화를 꾀하려 하는데, 본인 성적이 안 좋다 보니까 주장으로서 다 하지 못한 스트레스가 있었다. 올 시즌은 커버하고 싶다고 (본인이) 주장을 1년 더 하고 싶다고 해서 시켰다. 성범이가 만들어주는 팀 컬러가 앞으로 KIA가 가야 할 방향과 맞다. 젊은 선수들과 나이 차이가 굉장히 많은데도 불구하고 성범이의 리더 역할이 팀과 잘 맞는 것 같다"며 흡족해했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 9회말 KIA 나성범이 안타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com