홈런 칠수록 더 무서운 게 있다...안재석 연속 홈런에 웃고, 박찬호 축하 세례에 휘청[잠실 현장]

29일 잠실 키움 전(왼쪽), 역전 투런포를 친 안재석이 박찬호의 뒤통수 세례에 휘청이고 있다. 30일 잠실 키움 전(오른쪽)에도 시즌 10호 홈런을 날린 안재석을 향해 박찬호가 어김없이 강력한 축하를 건네고 있다. 잠실=허상욱 기자

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 두산 베어스 안재석이 이틀 연속 홈런으로 팀 승리를 견인했다. 그러나 홈런의 여운을 만끽할 새도 없이 선배 박찬호의 거친 축하 세례에 진땀을 빼야 했다.

지난 29일 잠실야구장에서 열린 키움과의 홈 경기. 1대2로 끌려가던 5회말 2사 1루, 타석에 들어선 안재석은 키움 안우진의 슬라이더를 잡아당겨 우중간 담장을 호쾌하게 넘겨버렸다. 순식간에 3대2 역전을 만드는 투런포였다.

안재석을 맞이하는 박찬호, 그런데...

난데 없이 날아든 강력한 축하, 안재석도 당황한 듯?

박찬호의 강력한 축하세례에 휘청이는 안재석

홈을 밟고 들어오는 안재석을 기다린 건 먼저 홈인한 선행주자 박찬호였다. 박찬호는 격한 기쁨을 주체하지 못한 듯 후배 안재석의 뒤통수를 사정없이 내리쳤다. 예고 없이 날아든 선배의 강력한 축하에 안재석은 순간 휘청이는 보기 드문 장면을 연출했다.

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안재석의 홈런 행진은 여기서 멈추지 않았다. 7회말 바뀐 투수 조영건을 상대로 다시 한번 방망이를 불태우며 솔로포까지 추가, 연타석 홈런을 완성해 팀 승리의 쐐기를 박았다.

어디선가 본 듯한 장면인데

다음날인 30일 펼쳐진 잠실 키움 전, 어디선가 본 듯한 장면이 또다시 연출됐다. 두산이 7대0으로 앞선 5회말 2사, 박찬호가 볼넷으로 출루하며 불씨를 지폈다.

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안재석은 키움 두 번째 투수 김선기의 5구째 한가운데 몰려든 135㎞짜리 슬라이더를 놓치지 않았다. 배트가 공을 때리는 순간 홈런임을 직감할 수 있었다. 비거리 130m의 포물선이 우중간 담장을 가볍게 넘어가며 투런 홈런이 터졌다. 안재석의 생애 첫 시즌 10호 홈런이 완성되는 순간이었다.

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어제의 데자뷔? 안재석의 앞에 있던 선행주자는 다름아닌 박찬호

고개를 숙여 피해보지만, 후배의 홈런에 기분이 좋아진 박찬호의 강력한 축하

그리고 어김없이 선행주자 박찬호가 홈에서 기다리고 있었다. 하루 전 뒤통수 세례로 후배를 휘청이게 했던 박찬호였다. 안재석은 자신의 운명을 예감이라도 한 듯 홈으로 들어오며 재빠르게 고개를 숙여 박찬호의 '강력한 축하'를 피했고, 박찬호는 흐뭇한 미소를 지으며 후배의 10호 홈런을 온 마음으로 환영했다

홈런의 여운을 느낄 새도 없이 당해버린 공격

안재석의 10호 홈런, 생애 첫 두자릿수 홈런을 축하하는 박찬호의 격한 환영

이틀 연속 박찬호가 출루하면 안재석이 홈런을 치는 공식이 완성됐다. 거기에 매번 따라오는 박찬호의 '거친 축하'까지 두 사람만의 유쾌한 케미가 두산 벤치에 활기를 불어넣었다.