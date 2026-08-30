'대체 왜 3루까지 가?' KIA 깜짝 놀랐다, 그런데 "그런 선수 필요하다" 했을까

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 박재현이 동점 적시타를 날린 뒤 3루를 노렸지만 태그 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]"그래도 그런 선수가 필요하다고 생각합니다."

어디로 튈지 모르는 신예. KIA 타이거즈 박재현이 천국과 지옥을 오갔다. 지난 29일 광주 SSG 랜더스전에서 동점타의 주인공이자, 주루사 죄인이 될 뻔 했다.

KIA 아담 올러, SSG 페드로 아빌라가 선발 맞대결을 펼친 가운데 경기는 팽팽한 투수전 양상으로 전개됐다. KIA는 6회초 1점을 실점한 후 0-1로 끌려가고 있었다.

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그러던 8회말 찬스를 박재현이 살렸다. 선두타자 김호령이 바뀐 투수 전영준을 상대로 우전 안타를 치고 출루했고, 바로 박재현의 장타성 타구가 터졌다. 박재현은 우익수 오른쪽 방면으로 흘러나가는 안타를 기록했다. 1루주자 김호령은 2,3루를 돌아 홈까지 들어왔다. 1-1 동점이었다.

그런데 박재현이 예상보다 한 베이스를 더 갔다. 2루에서 멈추지 않고 3루까지 내달렸는데, SSG 우익수 임근우가 빠르게 공을 잡아 3루로 정확히 송구했다. 최초 판정은 아웃. 박재현이 벤치를 향해 비디오판독을 요청했고, 이범호 감독이 이를 들어줬다. 각도상 판독이 애매한 부분이 있었지만, 원심을 뒤집을 확실한 근거가 보이지 않았다. 최종 판정은 끝내 아웃이었다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 박재현이 동점 적시타를 날린 뒤 3루를 노렸지만 태그 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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1-1을 만드는 적시타를 치고도 분위기가 싸늘해졌다. 사실 노아웃이었기 때문에 박재현이 3루까지 달린 것은 욕심에 가까웠다. 2루까지 안전하게만 들어가도 발 빠른 박재현이 득점권에 있다면 역전까지 얼마든지 가능했기 때문이다. 대기 타석에서는 이호연과 김도영이 기다리고 있었다.

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주자가 사라진 KIA는 결국 8회말에 승부를 내지 못했고, 연장까지 가서 10회말 박정우의 끝내기 안타로 이겼다. 다행히 팀이 이겼지만, 박재현 입장에서는 간담이 서늘한 8회말이었다. 동점타를 치고도 마냥 기쁘지만 못했던 이유다. 그러나 박재현은 1-1이던 연장 10회말 선두타자로 나와 다시 2루타를 터뜨리며 끝내기 승리의 발판을 만들었다.

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이범호 감독은 이튿날 "노아웃이니까 (3루까지)안가는 게 확률적으로 맞다. 그런데 재현이는 어떻게든 한 베이스를 더 가야되겠다는 생각을 한거다. 젊은 선수들이 그런 판단을 해서 살면 나이스 플레이고, 죽으면 분위기가 내려오긴 하지만 그래도 그런 선수가 필요하다"며 박재현을 감쌌다.

비록 무모하다고 볼 수 있어도, 어떻게든 한 베이스를 더 가려는 박재현의 시도가 승부욕의 표출이라고 보는 것이다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 2루를 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

이범호 감독은 "2024년에는 도영이가 그렇게 뛰면서 분위기를 만들어줬고, 올해는 재현이가 만들어주고 있다. 젊은 선수들이 빠르게 움직이는 팀 컬러가 되면 우리가 득점할 수 있는 루트가 굉장히 많아진다. 우리가 홈런으로 점수를 내는 경기를 많이 하는 팀으로 오래 자리를 잡았었는데, 다른 유형의 선수들을 가지고 할 수 있는 플레이들이 많아지면 더 좋다고 생각한다"면서 "한번씩 예상 못한 플레이를 재현이가 하긴 하지만, 그 덕분에 우리 팀 분위기가 많이 올라가는 것 같다. 더 과감하게 하라고 했다"며 웃었다.

데뷔 시즌이었던 지난해부터 타격 재능이 돋보였던 박재현은 올 시즌부터 본격적으로 1군에서 뛰며 재능을 성적으로 증명하고 있다. 올해 109경기에서 타율 2할9푼2리에 15홈런, 62타점을 기록 중이고, 최근 10경기에서는 타율이 3할8푼8리(49타수 19안타)로 상승한다. 컨택트 능력에 장타력, 빠른 발까지 갖추면서 KIA 타선에 확실한 활력을 불어넣고 있다. 뜨끔한 판단 미스였지만, 이 역시 그의 성장에 자양분이 될 것이다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com