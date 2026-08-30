'LA 다저스야? LA FC야?' 0점→2점→1점 최악에 열받았다 "감독 뭐하나"

다저스 크리스 우드워드 1루 코치(왼쪽)와 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이렇게 몸값 비싼 선수들만 모아놓고 이런 공격력일 수가 있나. LA 다저스가 또 타선이 침묵하며 끝내기 패배를 당했다.

다저스는 30일(이하 한국시각) 미국 디트로이트 코메리카파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거즈와의 원정 경기에서 1대2로 패했다. 1-1 접전 상황에서 9회말 잭 드레이어가 케빈 맥고니글에게 끝내기 안타를 허용하면서 무릎을 꿇었다.

다저스는 최근 5경기에서 1승4패를 기록했다. 애틀랜타 브레이브스와의 3연전을 모두 지고, 디트로이트 원정 첫 경기에서 스쿠벌의 6이닝 1실점 호투와 이후 불펜진의 철벽투를 앞세워 2대1로 이겼지만 이튿날 1득점 패배를 당했다.

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다저스는 여전히 내셔널리그 서부지구 선두고, 우승이 유력한 상황이다. 그러나 그게 다가 아니다. 타 구단들의 '공공의 적'이 되면서 몸값 비싼 선수들을 싹쓸이했고, 가장 공격적인 영입을 주도하며 월드시리즈 연속 우승에 대한 의지를 드러냈다. 무조건 '윈나우'를 해야하는 팀이다.

그런데 현재 6할 승률도 깨졌고(0.596), 하위권 팀들에게도 원하는 경기력이 나오지 않으면서 우려가 커지고 있다. 특히 디트로이트는 올해 포스트시즌 진출 가능성이 희박해지면서 다저스에게 '슈퍼 에이스' 스쿠벌을 팔았던 팀이다. 스쿠벌의 이적 후 첫 디트로이트 원정 시리즈에서 연속 졸전을 펼치고 말았다.

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가장 문제로 지적되는 부분은 타격이다. 최근 원정 5경기에서 겨우 11득점을 얻는데 그쳤고, 팀 타격은 일시적 부진이 아니다. 최근 2달간 내내 반복되고 있는 흐름이다. 몇 경기에서 다시 살아나는듯 싶다가도 동반 침체가 반복되고 있다.

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데이브 로버츠 감독(오른쪽). AP연합뉴스

데이브 로버츠 감독을 향한 비판의 목소리도 커지고 있다. 팀이 흔들리고 있는데 대책을 마련하지 못하고 있다는 이유다. 다저스 공식 SNS 계정에도 "타격 코치들을 해고해라", "로버츠 감독 대체 뭐하나. 라인업이라도 바꿔보라"며 팬들의 성토가 빗발치고 있다.

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'디 애슬레틱'에 따르면, 다저스는 7월 1일 이후 24번이나 1점 차 경기를 치렀다. 그리고 그 경기들에서 12승12패를 기록했다. 다저스는 계속 접전을 펼치며 투수진에 과부하가 쌓이고 있다.

'뚝심 야구'로 우승팀을 만들어온 로버츠 감독은 다소 소극적이다. 로버츠 감독은 최근 현지 취재진과의 기자회견에서 "라인업 구성의 변화를 줘야할지, 어떨지 잘 모르겠다. 하지만 전체적으로 봤을때 선수들의 타격감이 좋지 않은 것 같다"며 "우리 모두 좌절감을 느끼고 있다. 우리가 더 잘해야 한다는 것은 알고 있지만, 이제 어떻게 해야하나 생각이 든다. 선수들이 노력하고 있는 것은 알고 있다. 하지만 과정의 문제인지, 접근 방식의 문제인지, 집중력의 문제인지 파악해야 한다"며 포괄적인 고민을 드러냈다.

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특히 1~2점 차 승부가 연일 이어지면서 불펜 과부하가 심해지고 있다. 로버츠 감독도 "1실점이라도 하면 지는 것 같은 기분이 든다. 우리팀 공격력을 생각하면 그런 걱정이 드는 것도 사실"이라고 토로했다.

다저스는 여전히 오타니 쇼헤이를 시작으로 프레디 프리먼, 무키 베츠, 맥스 먼시, 카일 터커, 테오스카 에르난데스 등 리그 최고의 타자들이 라인업을 꽉 채우고 있다. 작년같은 폭발력을 언제쯤 보여줄 수 있을지, 포스트시즌을 앞두고 불안감이 커지고 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com