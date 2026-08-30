'와 놀랍다' 韓 최고의 흥부자였는데, 대만서 감동의 아이콘 변신 실화? "비난말고 용서해주세요"

8일 서울 고척스카이돔에서 열릴 키움 히어로즈와 SSG 랜더스의 경기. 부상 회복 기원 행사에 참석한 도슨이 팬들에게 사인을 해주고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.08/

2024 KBO리그 올스타전이 6일 인천 SSG랜더스필드에서 열렸다. 도슨이 올스타전을 즐기고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.07.06/

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[스포츠조선 이종서 기자] KBO리그에서 '흥부자'로 이름을 날렸던 로니 도슨이 대만프로야구(CPBL) 팬들의 마음을 훔쳤다.

대만중앙통신사(CNA)는 30일(이하 한국시각) '라쿠텐 몽키스의 외야수 도슨이 수비 도중 발생한 볼보이와의 충돌 해프닝에 대해 따뜻한 당부를 전했다'고 했다.

지난 29일 퉁이 라이온즈의 천성핑이 날린 타구가 외야 파울라인 근처에 떨어졌다. 도슨이 공을 잡으러 갔고, 이 과정에서 타구를 피하려던 볼보이와 정면 충돌했다.

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매체는 '이 충돌로 도슨의 수비 동작이 완전히 가로막혔고, 타자는 2루까지 진루했다. 해당 볼보이는 곧바로 교체됐다'고 설명했다.

라쿠텐 팬으로서는 아쉬울 수밖에 없는 상황. 도슨 역시 부상이 생길 뻔 했다. 그러나 도슨은 "그는 단지 최대한 공을 피하려고 했을 뿐이다. 나 역시 예전에 볼보이를 해본 적이 있어서 그라운드가 얼마나 어려운지 잘 안다"라며 "내가 이미 용서했으니 여러분도 용서해주셨으면 좋겠다"라고 당부했다.

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동시에 "다만 퉁이 라이온즈 팬들이라면 그에게 박수를 보내줘도 좋다"고 유쾌한 메시지까지 덧붙였다.

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팬들은 볼보이와 충돌하는 상황을 두고 농구의 '스크린 플레이'와 같다고 했다. 도슨은 "농구를 할 때 그가 우리 팀이었으면 좋겠다. 나를 완벽하게 막아 세웠다. 그 역시 공의 궤적을 읽고 피하려 했겠지만, 타구의 낙구 궤도가 일반적인 상황과 달랐을 뿐"이라고 웃었다.

25일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기, 그룹 에스파(aespa) 윈터가 시구를 위해 그라운드에 나서다 키움 도슨과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.07.25/

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도슨은 2023년과 2024년 KBO리그에서 뛰었다. KBO리그에서 뛸 당시 남다른 팬서비스를 보여주면서 '흥부자'라는 별명까지 얻었다.

대만에서도 이런 모습은 이어졌다. 매체는 '도슨은 이러한 팬 서비스가 고등학교 시절부터 이어져 온 자신만의 철학'이라고 밝혔다.

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도슨은 "어릴 적 선수들과의 작은 소통 하나로 온종일 행복했던 기억이 있다. 그래서 나도 다른 이들에게 최대한 긍정적인 에너지를 전파하고 싶다"라며 "과거 천쥔슈 선수가 내게 보여줬던 따뜻한 교감이 아직도 깊은 인상으로 남아 있다"고 말했다.

매체는 '도슨은 대학 시절 미국 프로야구 마이너리그에서 볼보이로 일한 경험이 있다. 당시 미국 무대에서 도전하던 대만 출신 타자 천쥔슈에게 배트를 선물 받은 인연이 있으며, 두 사람은 현재 대만에서 재회했다'고 조명했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com