'부진의 늪에서 마음고생했던' 두산外人, 마수걸이 투런포로 훌훌 털었다 "동료들 무관심 세리머니도 즐겁게 느껴지더라"

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "맞는 순간 홈런일 거라는 느낌이 왔다. 계속 원하고 바랐던 홈런이기 때문에 정말 기뻤다."

두산 베어스의 외국인 타자 유니오 세베리노(34)가 잠실 밤하늘을 가르는 145m짜리 초대형 투런포로 마침내 KBO리그 데뷔 첫 홈런을 신고했다. 1회 1타점 3루타에 이어 6회말 승부에 쐐기를 박는 괴력의 투런아치까지 그린 세베리노는 경기 후 밝은 표정으로 부진을 털어낸 소감과 2군에서의 과정을 진솔하게 털어놨다.

세베리노는 30일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 4타수 2안타(1홈런) 3타점 맹타를 휘두르며 팀의 15대1 대승을 맨 앞에서 이끌었다.

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6회말 1사 1루 상황, 세베리노는 상대 구원투수의 실투를 놓치지 않고 전광판을 맞추는 비거리 145m짜리 대형 아치를 그려냈다. 더그아웃에 돌아온 그를 맞이한 것은 두산 선수단의 유쾌한 '무관심 세리머니'였다.

세베리노는 홈런 순간에 대해 "맞는 순간 홈런일 거라는 느낌이 왔다"라며 "계속 원하고 바랐던 홈런이기 때문에 정말 기뻤다"라고 활짝 웃었다.

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이어 "동료들의 무관심 세리머니도 너무 즐겁게 느껴졌다"라며 팀 분위기에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

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30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

타격 부진으로 퓨처스리그(2군)에 내려가기도 했던 세베리노는 묵묵히 땀방울을 흘리며 반등의 발판을 마련했다.

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세베리노는 "결과가 좋지 않을 때도 '처음으로 돌아가자'고 생각했다. 부진은 언제나 있을 수 있기 때문에 극복할 수 있다고 마음을 다잡았다. 주위 팀 동료들도 큰 도움을 줬다"라고 돌아봤다.

이어 "2군에 내려간 기간, 열심히 스윙을 하면서 감을 찾은 것도 있지만 자신감과 멘탈적인 회복에 초점을 맞췄다"라며 " 그 부분이 지금 좋은 결과로 나오고 있다. 퓨처스 팀 코칭스태프에 감사드린다"라고 고개를 숙였다.

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부진의 터널을 빠져나온 세베리노의 시선은 이제 팀의 가을야구 순위 싸움과 팬들의 성원을 향해 있다.

세베리노는 "비홈런이라는 결과를 떠나 지금의 느낌은 확실히 좋다. 밸런스가 어느 정도 잘 잡힌 느낌이고, 자신감도 찾았다"라고 만족스러워했다.

마지막으로 그는 "KBO리그, 특히 두산베어스 팬들의 열기는 정말 뜨겁다"라며 "그 응원에 보답하기 위해 지금처럼 최선을 다하겠다"라고 다짐했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

고재완 기자 star77@sportschosun.com