이게 진짜야? SD '9월 히든카드' 목록에 송성문 있다! "확장 엔트리 콜업 가능성"

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)이 다시 빅리그를 밟을 수도 있다는 전망이 나왔다.

샌디에이고 소식을 전하는 프레이어온베이스(FOS)는 30일(한국시각) 9월 확장 엔트리 시행에 맞춰 팀내 투-타 콜업 후보를 정리했다. 이 전망에서 송성문은 야수 후보 중 두 번째로 거론됐다.

부상으로 마이너리그에서 시즌을 시작한 송성문은 지난 4월 말 멕시코 시리즈 특별 엔트리 때 이틀 간 빅리그 로스터에 합류, 대주자로 데뷔전을 치렀다. 멕시코 시리즈 일정을 마치고 다시 트리플A로 돌아간 송성문은 5월 6일 샌프란시스코 자이언츠전을 앞두고 콜업돼 최근까지 활약하다 지난 25일 마이너행 통보를 받았다. 앞서 유격수 잰더 보가츠, 3루수 매니 마차도의 백업 역할을 하면서 유틸리티로 기용됐지만, 타격 페이스가 주춤하면서 결국 자리를 내줬다. 빅리그 기록은 62경기 타율 0.202(114타수 23안타) 1홈런 15타점 12도루, 출루율 0.305, 장타율 0.263, OPS(출루율+장타율) 0.568이다.

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FOS는 가장 눈길을 끄는 확장 엔트리 콜업 후보로 에단 살라스를 거론하며 '20세이자 샌디에이고 최고의 포수 유망주인 살라스는 트리플A에서 뛰어난 타격 실력을 보여주며 주목 받고 있다'면서도 '샌디에이고에는 이미 프레디 페르민과 루이스 캄푸사노라는 훌륭한 포수 자원이 있다. 살라스는 아직 40인 로스터에 포함되지 않았다'며 실현 가능성을 반반으로 봤다.

그러면서 사마드 테일러와 송성문의 확장 엔트리 콜업 가능성을 높게 봤다. 매체는 '보다 효율적인 벤치 멤버 구성은 테일러나 송성문을 중심으로 이뤄질 가능성이 높다'며 '재활 중인 테일러는 빠른 발과 다재다능한 수비력, 경험을 벤치에 제공할 수 있다. 송성문은 크레이그 스태먼 감독에게 또 다른 좌타 옵션을 제공하고 내야 보강 효과를 줄 수 있을 것'이라고 지적했다. 이어 '이들의 합류가 로스터에 큰 변화를 주진 않겠지만, (정규시즌 막판인) 9월에는 팀에 미미한 도움이라도 줄 수 있는 선수에 의해 승패가 갈리는 경우가 많다'고 강조했다.

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이밖에 거론된 선수는 게이지 워크맨과 윌 와그너, 미겔 안두하다. 하지만 FOS는 '수비 보강이 최우선 과제가 된다면 워크먼도 경쟁력이 있다. 바그너 역시 출루 능력이 뚜어난 좌타 옵션'이라면서도 '바그너는 임시 비활성 선수 명단에 올라 출전 여부가 불투명하고, 안두하는 오른 손목 골절로 확장 엔트리 포함 가능성은 낮다'고 전망했다.

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송성문은 앞서 로테이션 외에도 경기 후반 대주자, 대수비 기용이 잦았다. 경기 상황에 따라 내야 각 포지션에 기용할 수 있는 옵션이라는 점이 매력적으로 작용했다. 송성문이 승부처에서 이따금 보여준 클러치 능력 역시 스태먼 감독의 눈길을 끈 부분이다. 1승이 소중한 시즌 막판이라는 점을 고려할 때, 작전 수행 능력과 수비 유틸리티 기용이 가능한 송성문의 확장 엔트리 진입 가능성은 꽤 높다고 볼 만하다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com