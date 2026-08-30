무릎 또 말썽! 정녕 '투타니' 못보나…로버츠 감독 "타격 방해되면 무리할 필요 없어"

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[스포츠조선 박상경 기자] 정녕 '투타니(투수 오타니)'는 올 시즌 볼 수 없는 걸까.

투수 복귀를 눈앞에 뒀던 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 또 벽에 부딪쳤다. 다저스의 데이브 로버츠 감독은 30일(한국시각) 디트로이트 타이거스 원정을 마친 뒤 오타니의 투구 일정 연기에 대해 "하루 전 불펜 투구에서 왼쪽 무릎, 오른쪽 어깨 이두근의 상태가 완벽하지 않았다"며 "일단 내일 등판은 취소하고 LA로 돌아가 상태를 점검한 뒤 다음 일정을 정하려 한다"고 밝혔다.

무릎 통증 여파로 지난 7월 4일 이후 마운드에 서지 않고 있는 오타니는 앞서 불펜 투구에서도 문제를 드러내 후반기 등판이 잠정 연기됐다. 오타니는 지명 타자 출전을 계속하면서 최근 들어 타자를 타석에 세워두고 공을 뿌리는 라이브 피칭으로 복귀가 얼마 남지 않았음을 예고했다. 로버츠 감독도 30일 이후 오타니가 등판할 수 있을 것으로 내다봤다. 그러나 이번 통증 재발로 또 일정은 안갯 속에 빠졌다.

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일본 닛칸스포츠는 '오타니가 지난 23일 라이브 피칭 소화 후 타율 0.143에 그치고 있다'고 지적했다. 투구로 인한 통증 재발이 타격에도 영향을 끼쳤을 수도 있다는 시각이다. 이에 대해 로버츠 감독은 "타자 오타니의 가치도 매우 크다. 만약 투구가 타격에 영향을 줄 가능성이 있다면 무리해서 던질 필요는 없다"고 말했다.

오타니는 팔꿈치 수술 재활을 마치고 복귀한 지난해 후반기 마이너 재활 등판 없이 빅리그에서 투구 수와 이닝을 늘려간 바 있다. 이번에도 같은 코스를 밟아가면서 포스트시즌에선 선발진에 복귀할 수 있으리라 전망됐다. 하지만 통증 재발로 투구 일정이 미뤄지게 되면, 포스트시즌에서의 등판 가능성은 희박해질 수밖에 없다. 정규 시즌 남은 일정 동안 오프너 형식으로 프로세스를 밟아가는 건 가능하지만, 매 경기가 승부처인 포스트시즌에서도 이 같은 방식을 취하긴 어렵다.

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다저스 마운드 뎁스는 당장 오타니에게 목을 맬 정도는 아니다. 태릭 스쿠벌, 야마모토 요시노부, 저스틴 로블레스키, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우 등 타 팀 1~2선발급이 로테이션을 채우고 있다. 설령 오타니가 시즌 내 마운드에 서지 못한다고 해도 포스트시즌에서 어렵지 않게 돌파구를 찾아갈 만하다. 진단 결과 오타니의 무릎 상태가 여전히 불안하다면, 결국 다저스는 '지타니(지명 타자 오타니)' 활용에 좀 더 초점을 맞출 가능성이 높다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com