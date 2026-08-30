"끝까지 따라붙은 선수들 대단" 한화 집념의 연패 탈출 꿈 깨뜨린 NC의 무서운 집중력

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 9회초 1사 1,2루 NC 천재환이 적시타를 날리고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

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[대전=스포츠조선 정현석 기자]NC 다이노스가 연장 접전 끝에 끈질긴 집중력을 발휘하며 3연승을 달렸다.

NC는 30일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 한화 이글스와의 원정 경기에서 7-7로 맞선 10회초 터진 천재환의 결승타와 상대 실책을 묶어 10대7 승리를 거뒀다.

이날 승리로 NC는 3경기 연속 두 자릿수 득점을 올리는 화끈한 타선의 힘을 과시하며 상승세를 이어간 반면, 한화는 충격의 6연패 늪에 빠졌다.

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27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 1회초 1사 2루 블레인이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

경기 초반 주도권은 NC가 쥐었다. 2회초 박건우의 안타와 김휘집의 볼넷으로 만든 2사 1, 2루에서 최근 타격감이 뜨거운 천재환이 우중간을 가르는 2타점 적시타를 터뜨리며 기선을 제압했다. 이어 김주원의 적시타까지 더해져 3-0으로 앞서나간 NC는 3회초 박건우의 시즌 17호 좌월 솔로 홈런으로 4-0까지 달아났다.

그러나 한화의 반격에 역전을 허용하며 4-7로 끌려가던 NC는 7회부터 무서운 집념을 발휘했다.

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7회초 1사 1루에서 블레인이 한화 투수 장유호의 150km 높은 직구를 밀어 쳐 몬스터월을 넘기는 투런 포를 쏘아 올려 6-7, 한 점 차로 턱밑까지 추격했다. 이어 8회초 1사 1, 3루 찬스에서 천재환의 3루 땅볼 때 3루 주자 김휘집이 홈을 밟아 7-7 균형을 맞췄다. 천재환의 전력질주가 만든 동점이었다.

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26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 11회말 신영우가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

승부는 10회초 연장 승부에서 갈렸다. 2사 후 서호철의 볼넷과 김형준의 좌익선상 2루타로 만든 2사 2, 3루 절호의 기회. 타석에 들어선 천재환은 한화 김서현의 바깥쪽 떨어지는 슬라이더를 자세가 무너지는 와중에도 기술적인 배팅으로 우전 적시타를 만들어내며 8-7 재역전을 이끌어냈다.

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이어진 2사 1, 3루에서 김주원의 평범한 우익수 뜬공을 한화 교체 야수 이도훈이 포구 실책을 범한 사이 모든 주자가 홈을 밟아 10-7로 격차를 벌리며 승부에 마침표를 찍었다.

최근 절정의 타격감을 자랑하는 천재환은 멀티히트 4타점으로 승리의 일등 공신이 됐다. 마운드에서는 신영우, 배재환, 손주환, 전사민 등 불펜진이 실점 없이 역투를 펼쳐 역전승의 든든한 발판을 놓았다.

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27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC가 13대3으로 승리했다. 선수들에게 박수를 보내는 이호준 감독. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

경기 후 이호준 NC 감독은 선수들의 집념과 불펜진의 활약에 깊은 만족감을 표했다.

이호준 감독은 "경기 중반 리드를 내줬지만 선수들이 흔들리지 않고 7회 블레인의 투런 홈런을 발판으로 곧바로 따라붙으며 끝까지 승부를 이어갈 수 있었다. 경기 후반 불펜진도 실점 없이 각자 맡은 역할을 다해주면서 재역전의 기회를 만들어줬다"며 팀의 끈끈한 조직력을 짚었다.

이어 "천재환이 결승 타점을 포함해 4타점을 기록하며 최근 좋은 타격감을 이어갔고, 블레인도 중요한 순간 홈런을 때려내며 팀 승리에 힘을 보탰다. 끝까지 집중력을 잃지 않고 경기를 풀어간 선수들을 칭찬하고 싶다"며 박수를 보냈다.

마지막으로 이 감독은 대전 원정길을 함께한 팬들에게도 감사를 전했다. "늦은 시간까지 이어진 연장 승부에도 끝까지 경기장을 지켜주시고 응원해주신 팬들께 감사드린다. 다음 주 일정도 좋은 흐름을 이어갈 수 있도록 잘 준비하겠다"며 향후 경기에 대한 각오를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com